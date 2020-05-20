纽约和圣地亚哥, May 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zentalis Pharmaceuticals，Inc.（纳斯达克代码：ZNTL），是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现和开发针对癌症基本生物学途径的小分子疗法。Zentalis今日宣布完成Zentera Therapeutics的2000万美元A轮融资。Zentara Therapeutics是一家总部位于中国上海的生物制药公司。 此次融资的领投方是Tybourne Capital Management——总部位于亚洲的全球投资管理公司，和奥博亚洲基金——亚洲领先的医疗保健基金。 Zentalis通过其全资子公司成为Zentera的大股东。



A轮融资的资金将用于在中国地区就Zentalis发现的三种癌症疗法和其他潜在候选创新药物的开发和商业化。 Zentalis首席执行官Anthony Sun博士将担任Zentera的首席执行官。

Zentalis董事长兼首席执行官兼Zentera首席执行官Anthony Sun博士评论道：“ Zentera的创立是我们全球临床开发战略的重要里程碑。中国是全球第二大医药市场，建立中国合资企业是我们在全球范围内扩大候选产品线的第一步。 此外，我们正在中国建立一支经验丰富的管理团队，我们的专家团队致力于改善癌症治疗。 我们要感谢合作伙伴Tybourne Capital Management和奥博亚洲基金支持我们高效地将一流疗法推向全球市场的愿景。”

Tybourne Capital Management董事总经理兼私募股权部门联席主管Bosun Hau表示：“过去几年，我们注意到Zentalis在为癌症患者开发潜在最佳候选疗法方面取得了令人瞩目的临床进展。 我们很高兴与Zentera合作，因为我们相信这些疗法将极大程度地使全球患者获益。”

奥博亚洲基金合伙人兼高级董事总经理王国玮博士补充说：“在奥博，我们热衷于投资能够改善患者生活的创新解决方案。 该合资公司的成立给中国患者带来了改善生活的潜在疗法，这符合我们的价值观，我们很高兴Zentera加入奥博家族。”

Zentera将在中国开发Zentalis的候选药物，包括口服SERD（ZN-c5）、WEE1抑制剂（ZN-c3）和BCL-2抑制剂（ZN-d5），它们可以满足大量患者在实体肿瘤和液体肿瘤中尚未满足的医疗需求。 此外，Zentera还可能在中国开发Zentalis的其他候选药物。

关于Zentalis Pharmaceuticals

Zentalis Pharmaceuticals,Inc.是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现和开发针对癌症基本生物学途径的小分子疗法。 除了其领先的产品线ZN-c5 —— 一种针对雌激素受体阳性HER2阴性乳腺癌的口服选择性雌激素受体降解剂（SERD）—— 以外，该公司还在开发一系列广泛的肿瘤候选药物，主要针对尚未满足临床需求的领域。 该公司在纽约和圣地亚哥设有办事处。 有关更多信息，请访问 www.zentalis.com 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。本新闻稿中与历史事实无关的所有陈述均应视为前瞻性陈述，包括但不限于：我们对候选产品的开发、商业化、潜力、安全性、功效以及监管和临床进展的期望；对A轮融资收益的预期用途以及我们在中国涉及的业务的期望。这些陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、绩效或成就与前瞻性陈述或暗示的任何未来结果、绩效或成就发生重大差异声明，包括但不限于以下内容：新型冠状病毒病菌株COVID-19的爆发可能会对我们的业务产生不利影响，包括临床前研究和临床试验；我们有限的经营历史，可能使我们难以评估当前的业务以及预测我们的未来成功和生存能力；我们已经并将继续遭受重大损失；我们可能无法获得需要的额外资金；我们在很大程度上取决于我们的主要候选产品的成功；没有找到其他候选产品并开发或商业化可销售产品；我们开发工作的早期阶段；临床试验期间可能发生的不可预见的事件可能会导致延误或其他不利后果；与监管审批流程或正在进行的监管义务有关的风险；未获得美国或国际市场批准；我们的候选产品可能会导致严重的不良副作用；无法维持我们的协作，或者这些协作失败；我们对第三方的依赖；重大竞争的影响；系统故障或安全漏洞的可能性；与知识产权有关的风险；我们吸引，留住和激励合格人员的能力；以及作为上市公司经营而产生的巨额成本。我们在2020年4月6日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书中的规则424(b)(4)中标题为“风险因素”的这些和其他重要因素，可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述产生重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。我们可能会选择在将来更新但没有任何义务更新此类前瞻性声明，无论随后发生的事件是否导致我们的观点发生改变。

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