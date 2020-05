May 20, 2020 07:00 ET

May 20, 2020 07:00 ET

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 20.5.2020 kello 14:00

Vincit Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Vincit Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 242 000, joka vastaa noin 2,0 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 1 200 000 euroa.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 22.5.2020 ja lopetetaan viimeistään 30.9.2020. Omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiön omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on käyttää osakkeita vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 22.4.2020, valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen (noin 8,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän 31.3.2020 tilanteen mukaan) hankkimisesta.

Vincit Oyj:llä on yhteensä 12 104 288 osaketta ja ääntä. Vincit Oyj ei tällä hetkellä omista omia osakkeita.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi