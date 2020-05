May 20, 2020 11:20 ET

Arrow Electronics, Panasonic Industry et STMicroelectronics s’associent pour fournir des

modules IoT pour applications connectées



Intégrant plusieurs capteurs sans fil basse consommation, ces modules intelligents utilisés en périphérie

du réseau IoT ciblent idéalement les marchés industriels et domestiques.

Neu-Isenburg (Allemagne), Munich (Allemagne) et Genève (Suisse), le 20 mai 2020 - Arrow Electronics, Panasonic Industry et STMicroelectronics (ST) annoncent le lancement d’une solution intelligente en périphérie de réseau (edge intelligence) intégrant plusieurs capteurs sans fil basse consommation et destinée aux environnements industriels, domestiques et personnels (smart factory, smart homes et smart life) connectés à l’Internet des objets.

Le module « IoT Solution » s’appuie sur les moyens d’ingénierie et de distribution mondiale d’Arrow et les modules IoT de Panasonic Industry basés sur le kit de développement multicapteurs BlueTile de ST (STEVAL-BCN002V1B). Cette combinaison permet aux clients de tester facilement leurs idées et ainsi d’accélérer le lancement de nouveaux produits IoT sur le marché.

Ce module associe le tout dernier système sur puce (SoC) Bluetooth basse consommation BlueNRG BLE 5.0 de ST à de nombreux capteurs inertiels, environnementaux et audio. Les capteurs embarqués permettent de déployer à moindre coût une large gamme d’applications IoT de faible encombrement et de haute performance qui conviennent à de nombreux scénarios industriels, domestiques et personnels.

Des processus de validation et des services complets permettent de minimiser le nombre de composants requis en associant un accéléromètre et un gyroscope à des capteurs de pression, d’humidité et de détection de la distance par mesure du temps de vol (ToF — Time-of-Flight) dans un design basse consommation et efficace, doté d’un mode de communications Bluetooth. Cette combinaison permet aux clients industriels de réduire considérablement les délais de mise sur le marché ainsi que le coût de conception et la complexité de leurs projets en utilisant des modules certifiés.

« Grâce aux caractéristiques et à la conception exceptionnelles du kit de développement de nœuds de capteurs BlueTile de ST, les modules proposés par Panasonic Industry et disponibles auprès d’Arrow Electronics permettent d’accélérer la création d’une large gamme de capteurs connectés en périphérie de réseau pour un large éventail d’applications connectées à l’Internet des objets », a déclaré Philip Lolies, vice-président, Marketing et applications, pour la région EMEA.

« Les modules IoT Solution de Panasonic basés sur le kit ST BlueTile permettent aux clients de réduire leurs délais de mise sur le marché à une époque marquée par un rythme soutenu », a déclaré Dr Sara Ghaemi, Team Leader, IoT, Panasonic Industry Europe GmbH. « Panasonic Industry propose un service client hors pair à toutes les étapes du cycle de vie de ses produits, de la conception au développement et de la validation au marché secondaire. Ces modules aident les clients à réduire leurs activités de développement et le coût global de leurs produits tout en conjuguant le plus haut niveau de qualité et les certifications requises. Cette nouvelle solution répondra aux besoins des clients pour des applications industrielles, domestiques et personnelles intelligentes. »

« La conception de solutions embarquées modernes nécessite des capteurs et une connectivité sans fil. Cette tendance s’accélère en raison de la variété des standards de communications sans fil intégrés aux produits », a déclaré Matthias Hutter, Vice-Président, Product Management et Supplier Marketing, Arrow Electronics, pour la région EMEA. « Or, l’utilisation de capteurs et la conception des circuits de support associés à cette tâche nécessiteraient beaucoup de temps et de ressources de développement. De plus, des délais de certification sont nécessaires. L’utilisation de modules de détection sans fil préqualifiés pour concevoir ces systèmes permet d’accélérer la phase de développement et de réduire le budget correspondant, permettant à nos clients de raccourcir leurs délais de mise sur le marché. En travaillant avec ST et Panasonic, nous réunissons les briques de détection et de communications sans fil fondamentales dans une offre adaptée pour une conception accélérée. »



À propos d’Arrow Electronics

Arrow Electronics accompagne l’innovation de plus de 175 000 fabricants et fournisseurs de services technologiques de premier plan. Avec un chiffre d’affaires de 29 milliards de dollars en 2019, Arrow développe des solutions technologiques qui améliorent les affaires et la vie quotidienne. Découvrez-en davantage sur www.fiveyearsout.com.

À propos de Panasonic Industry Europe

Développant des technologies et solutions innovantes pour le secteur électronique, Panasonic domine le marché depuis plus de 100 ans. À l’échelle mondiale, la gamme s’adresse au commerce B2B en pleine expansion avec des solutions dans les domaines de la domotique, de la mobilité, de l’industrie et de l’électronique grand public. Le groupe Panasonic gère aujourd’hui 582 filiales et 87 sociétés associées à travers le monde, enregistrant des ventes nettes consolidées de 72,1 milliards de dollars pour l’exercice qui a été clôturé le 31 mars 2019. Membre de ce groupe, Panasonic Industry Europe GmbH propose à ses clients européens des composants, appareils et modules électroniques essentiels, mais aussi des solutions complètes et des équipements de production pour les lignes de fabrication, et ce, pour de nombreux secteurs de l’industrie. En savoir plus : http://industry.panasonic.eu

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d’appareils mobiles et de l’Internet des objets.

Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2019, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,56 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

Contacts presse :

Arrow Electronics

Thorsten Hecking

PR & Media Relations Manager EMEA

Tél : +49 6102 5030 8638

E-mail: thecking@arroweurope.com

Panasonic Industry Europe GmbH

Moritz Cehak

Senior Product Communication Manager

Tél : +49 89 45354 1228

E-mail: moritz.cehak@eu.panasonic.com

STMicroelectronics

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Portable : 06. 75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

