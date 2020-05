Portland,OR, May 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- アライドマーケットリサーチが発表したレポートによると、ヨーロッパの燃料カード市場は2017年に2,572億ドルに達し、2025年までに3,745億ドルに達すると予測されており、2018年から2025年にかけてCAGRが5.0%増加すると予測されています。変化する市場動向、主要な推進力と機会、投資ポケット、競争力のある情報、および予測期間の見積もり。

プリペイドカードの採用の増加、デジタル決済への選好の急増、および輸送およびロジスティック産業における燃料カードの需要の増加は、ヨーロッパの燃料カード市場の成長を牽引しています。一方、燃料カードに関するセキュリティの問題は、市場の成長を抑制します。それにもかかわらず、技術の進歩、利便性の向上、およびプリペイドおよび非接触カード業界の成長は、将来的に有利な機会を生み出すでしょう。

COVID_19シナリオ:

•新規コロナウイルスによる世界的な封鎖により、さまざまな分野の作業プロセスが一時停止しました。ただし、ソフトウェアおよびサービス業界は、リモートワーキングシステムの支援を継続する機会を目の当たりにしました。

•さらに、パンデミックは燃料需要の減少をもたらしました。

タイプに基づいて、ユニバーサル燃料カードセグメントは、2017年の総市場収益のほぼ半分に貢献し、予測期間中もそのリードを維持すると予想されます。ただし、マーチャントセグメントは、2018年から2025年までの6.4%という最速のCAGRを登録します。レポートでは、ブランドの燃料カードセグメントも分析します。

アプリケーションに基づいて、燃料補充アプリケーションセグメントは2017年の総市場シェアのほぼ半分を占め、2025年までその支配的な地位を維持します。一方、他のアプリケーションセグメントは、予測期間中に7.2%の最高のCAGRを登録します。 。

国に基づいて、イタリアは、2018年から2025年までのCAGRが6.5%と最も速いと予想されています。それでも、ヨーロッパのその他の地域は、2017年に市場シェアが最も高く、ヨーロッパの燃料カード市場のほぼ3分の1を占めています。

レポートで分析された主な市場プレーヤーには、BP plc、Exxon Mobil Corporation、Engen Petroleum Ltd.、FleetCor Technologies、Inc.、FirstRand Bank Limited、Puma Energy、Libya Oil Holdings Ltd.、US Bancorp、Royal Dutch Shell plc、およびWEXが含まれます株式会社

