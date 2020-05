May 20, 2020 11:45 ET

Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, France – 20 mai 2020

Informations relatives à l’Assemblée générale ordinaire de Bureau Veritas du 26 juin 2020

L’Assemblée générale ordinaire annuelle de Bureau Veritas se tiendra hors la présence physique des actionnaires, à huis clos, le vendredi 26 juin 2020, à 15 heures, au siège social de la Société.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote préalablement à l’Assemblée générale par les moyens qui sont exposés dans la brochure de convocation de l’Assemblée disponible depuis ce jour sur le site internet de la Société et dans laquelle sont décrites les modalités et conditions de participation et de vote à l’Assemblée générale.

Des mesures seront prises afin que les actionnaires puissent suivre le déroulement de l’Assemblée générale en direct par le moyen d’une retransmission simultanée accessible depuis le site internet de la Société ( https://group.bureauveritas.com/fr ).

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les informations concernant l’organisation de l’Assemblée générale 2020 sur la page dédiée du site internet du Groupe : https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale.

L’avis de réunion contenant notamment l’ordre du jour de l’Assemblée et les projets des résolutions proposées par le Conseil d’administration et qui seront présentées à l’Assemblée, a été publié le 6 mai 2020 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°55 ( http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ ) et sur le site Internet de la Société ( https://group.bureauveritas.com/fr ).

Les documents et informations mentionnés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce seront accessibles sur le site Internet de la Société ( https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee.generale ) , au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée (soit au plus tard le vendredi 5 juin 2020).

Les actionnaires pourront également demander, à compter de la publication de l’avis de convocation au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires et au plus tard jusqu’au cinquième jour (inclus) avant la tenue de l’Assemblée, soit jusqu'au samedi 20 juin 2020 (inclus), l’envoi des documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce dans les conditions suivantes :

pour les actionnaires inscrits au nominatif : auprès de BNP Paribas Securities Services - Service Assemblées Générales – CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex ; et

: auprès de BNP Paribas Securities Services - Service Assemblées Générales – CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex ; et pour les actionnaires au porteur : soit auprès de l’intermédiaire financier habilité qui assure la gestion de leurs titres, soit, à condition de joindre à leur demande une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité, directement auprès de BNP Paribas Securities Services à l’adresse ci-dessus.





