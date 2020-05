OTTAWA, 20 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), premier bailleur de fonds pour la recherche en sciences naturelles et en génie au pays, et TELUS collaborent pour soutenir les mesures gouvernementales visant à aplatir la courbe et à freiner la propagation de la COVID-19. TELUS transmettra gratuitement ses connaissances aux chercheurs du CRSNG et offrira aux chercheurs admissibles qui étudient et évaluent la crise de la COVID-19 un accès supervisé et guidé aux données soigneusement anonymisées et regroupées issues de son réseau mobile. Le CRSNG accordera une subvention de 50 000 $ aux projets de recherche admissibles au titre du programme de subventions Alliance du CRSNG relatives à la COVID-19.

« Ces données aideront les chercheurs canadiens à mieux comprendre et évaluer différents aspects de notre réponse à la pandémie de COVID-19, ainsi que plusieurs autres facteurs qui appuieront les efforts que nous déployons pour protéger la population aujourd’hui et demain, affirme Marc Fortin, vice-président de la Direction des partenariats de recherche du CRSNG. Pour des raisons de confiance et de respect de la vie privée, il est aussi important que les analyses de données soient effectuées de façon transparente et conformément aux attentes des Canadiens en matière de protection de la vie privée. Nous croyons que c’est exactement ce que notre collaboration avec TELUS nous permettra de faire. »

Le partenariat conclu avec le CRSNG donnera aux chercheurs canadiens un accès supervisé et guidé à des données soigneusement anonymisées issues du réseau mobile de TELUS. Ils pourront les agréger, les extrapoler et les analyser avec d’autres données concernant, par exemple, le nombre de diagnostics positifs dans une région, pour ensuite établir des corrélations susceptibles d’aider les gouvernements et les autorités sanitaires à élaborer des politiques publiques et à décider de l’affectation de leurs précieuses ressources.

« En tant qu’entreprise de premier plan du domaine des communications et de la technologie des soins de santé, nous avons la responsabilité d’aider les Canadiens à rester en santé et en sécurité. En tirant parti des données anonymisées et agrégées tout en protégeant la vie privée des Canadiens, nous avons une occasion unique de déceler des tendances et des habitudes qui nous aideront à améliorer la coordination des soins de santé et à mener des études susceptibles de prévenir la résurgence de la pandémie actuelle ou d’autres pandémies, a affirmé Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance de TELUS. Nous croyons que notre société tirera grandement avantage de l’utilisation de données dépersonnalisées pour aider les chercheurs à prendre des décisions stratégiques éclairées dans le cadre des efforts déployés sans relâche par le CRC, les gouvernements, les autorités sanitaires et les organismes publics afin d’endiguer la propagation de la COVID-19. »

TELUS est la seule entreprise de télécommunication canadienne ayant obtenu la certification Privacy by Design du Professional Evaluation and Certification Board (PECB) pour sa plateforme « Insights ». Conformément à notre engagement à faire preuve de transparence avec nos clients quant à la gestion, l’utilisation et la protection des renseignements sur les clients par TELUS, nous avons publié des engagements en matière de communication des données dans le cadre du programme Les données au service du bien commun. Le programme tire parti de la plateforme « Insights » de TELUS , qui offre une approche évoluée d’analyse des données qui pourra aider les différents ordres de gouvernement et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions stratégiques et éclairées, fondées sur des données réelles. Grâce à des normes exemplaires de protection de la vie privée, TELUS anonymise ces données, les regroupe en grandes banques afin d’en assurer l’anonymat, puis les extrapole pour en extraire des tendances et des habitudes concernant les déplacements des appareils sur son réseau. La méthodologie fondée sur l’extrapolation permet la sélection d’un échantillon représentatif et l’établissement d’un modèle représentant la population dans sa totalité.

À propos du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada

Le CRSNG vise à faire du Canada un pays de découvreurs et d’innovateurs, au profit de tous les Canadiens. Il appuie les étudiants dans leurs études supérieures, encourage et soutient la recherche axée sur la découverte et favorise l’innovation en incitant les organismes canadiens à investir dans des projets de recherche d’établissements postsecondaires et à y participer. Les chercheurs appuyés par le CRSNG sont à l’avant-garde des sciences, faisant fond sur la longue tradition d’excellence du Canada sur le plan scientifique.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le CRSNG fait appel à l’expertise des chercheurs en sciences naturelles et en génie et à leurs partenaires dans l’ensemble du Canada afin de relever le défi que représente cette crise sans précédent. Le CRSNG fournit jusqu’à 15 millions de dollars en vue de favoriser les collaborations entre des chercheurs universitaires et les secteurs privé, public et sans but lucratif afin de relever les défis techniques et en recherche liés à la pandémie. Un appui de 50 000 $ pour un an est offert dès maintenant aux chercheurs du CRSNG qui y sont admissibles. Le CRSNG traitera ces demandes de façon accélérée. Cliquez ici pour obtenir un complément d’information.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ).

