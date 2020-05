Communiqué de Presse

NACON RENFORCE SON PILIER SPORT AVEC DEUX NOUVEAUX JEUX





Lesquin, le 20 mai 2020 – NACON étend son offre et renforce un des piliers historiques de son portfolio avec la sortie prochaine de deux nouvelles simulations sportives : Handball 21 et Tennis World Tour 2.

Après 4 ans d’absence sur le handball, Eko Software, l’un des studios NACON, revient avec une nouvelle version de la simulation de référence de ce sport. Grâce à l’expérience d’Eko et aux commentaires de la communauté des joueurs, les développeurs poussent encore plus loin la représentation de ce sport qui rassemble plus d’1 million de licenciés dans le monde. Grâce à une nouvelle IA plus proche de la réalité, à la refonte du système d’animations, au contenu officiel, aux nouveaux modes et aux nouvelles fonctionnalités, les joueurs retrouveront toutes les émotions et les sensations du handball dès fin 2020, sur PC et consoles.

Après le succès de Tennis World Tour et de son édition Roland Garros, vendus à plus de 700 000 exemplaires, NACON propose cette année un nouvel opus de la simulation phare d’un des sports les plus plébiscités au monde. Avec un gameplay toujours plus réaliste et la possibilité d’incarner les grandes stars du tennis sur des cours de renommée mondiale, Tennis World Tour 2 est la simulation de tennis de référence. Le jeu sera disponible en septembre 2020, sur PC et consoles.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://www.nacongaming.com/

À propos d’Eko Software

Eko Software est une société de développement et d'édition de jeux vidéo indépendante basée à Paris - France. Depuis 1999, le studio développe ses propres créations comme la série How To Survive, qui a déjà attiré des millions de joueurs à travers le monde sur PC, Xbox One et PlayStation®4. Eko Software développe aussi des jeux vidéo originaux de grande qualité via des franchises qui lui sont confiées. Pour plus d’informations sur Eko Software : http://www.ekosystem.com/

