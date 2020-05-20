旧金山, May 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的独立运营商商务公司Boku（AIM: BOKU）很高兴宣布，面向多国为Pearl Abyss Corp（以下简称“Pearl Abyss”）启动运营商直接计费（DCB）和电子钱包支付服务并于今日上线，Pearl Abyss为韩国游戏开发商，以开放世界MMORPG游戏（大型多人在线角色扮演游戏）《黑色沙漠》而闻名。



启动这些服务的国家包括俄罗斯、土耳其、泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和新加坡，除了运营商计费服务之外，还将提供本地电子钱包支付服务，如RabbitLinePay、Gcash、Gopay、OVO、Dana、Grabpay。

Pearl Abyss首席商务官Kevin Kim表示：“并不是每个人都有信用卡，也不是每个人都乐意在网购时提供信用卡信息。但是，几乎每个人都拥有在线支付的移动设备，这就是为什么Boku通过运营商直接计费和电子钱包计费的“Mobile First”支付服务能够吸引我们的原因。安全、直观、易于使用和顺畅结账体验将有助于提高客户满意度、转化率和保留率。Pearl Abyss期待与Boku建立成功的合作伙伴关系，特别是在我们推出令人兴奋的全新游戏产品《黑色沙漠》的过程中。”

Boku首席执行官Jon Prideaux表示： “Pearl Abyss与Boku之间的这种合作关系完美地展示了Boku如何通过为客户提供可从其移动设备访问的所有最佳本地支付选项来帮助企业吸引新的付费用户。 我们不仅支持运营商直接计费付款，而且还处理本地电子钱包付款，后者成为越来越受我们众多客户欢迎的移动支付形式。”

问询：

Boku, Inc.

首席执行官Jon predeaux

首席财务官Keith Butcher

+44 (0)20 3934 6630 Peel Hunt LLP（指定顾问和经纪）

Edward Knight/Nick Prowting/Christopher Golden

+44 (0)20 7418 8900 IFC Advisory Limited（金融公关和投资者关系）

Tim Metcalfe/Greg Herring/Mouser Chandler +44 (0)20 3934 6630

编者注释

关于Boku

Boku Inc.（AIM：BOKU）是全球领先的商务运营商和移动身份识别解决方案提供商。Boku技术平台已与全球177多家移动网络运营商链接，可验证用户身份、执行支付并提供新服务，从而简化了消费者与数字组织之间的日常移动互动。

Boku技术平台已在59个国家/地区投入使用，2019年有超过8.15亿笔验证交易，为数字经济贡献了50亿美元。目前利用Boku平台简化注册流程、吸引新付费用户并防止欺诈行为的企业包括Apple、Discover、Experian、Facebook、Fiserv、Google、Microsoft、Netflix、PayPal、Sony、Spotify、Uber和Western Union等全球领先企业。

Boku Inc.成立于2008年，总部位于英国伦敦，在全球各地设有办事处，其中包括美国、孟买、慕尼黑、北京、巴黎、圣保罗、新加坡、台北和东京。

如需了解有关Boku Inc.的更多信息，请访问： https://www.boku.com

关于Pearl Abyss

Pearl Abyss以MMORPG系列游戏《黑色沙漠》而闻名，是游戏行业的领先开发商。Pearl Abyss成立于2010年，此后为电脑、移动设备和游戏机开发了《黑色沙漠》，并且正在为电脑和游戏机开发Shadow Arena《影子竞技场》 。Pearl Abyss的所有游戏均构建于自己的专有引擎之上，并以其尖端图形技术而闻名于世。公司还在开发Crimson Desert、Dokev和PLAN 8，并有望在2020年整年继续增长，保持其作为亚洲游戏开发领导者的地位。