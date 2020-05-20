三藩市, May 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先全球的獨立電訊商務公司 Boku (AIM: BOKU) 今日宣佈於多個國家為 Pearl Abyss Corp (「Pearl Abyss」) 推出 Direct Carrier Billing (DCB) 及 eWallet 付款服務。Pearl Abyss 是韓國遊戲開發商，最著名的產品是供全球玩家參與的 MMORPG (大型多人網上角色扮演遊戲) Black Desert。



推出平台的國家包括俄羅斯、土耳其、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞和新加坡；除電訊商帳單結帳外，亦提供當地 eWallet 付款服務如 RabbitLinePay、GCash、GoPay、OVO、Dana、GrabPay 等。

Pearl Abyss 的業務總裁 Kevin Kim 表示︰「並非人人都有信用卡，或者放心提供信用卡資料網上購物。但差不多所有人都有手機，並可用於網上付款，因此我們喜歡 Boku 以「流動為主」的付款服務，直接在電訊商帳單及 eWallet 帳單結帳。安全、直接、容易使用和方便快捷的付款體驗，會令顧客更滿意和樂於轉換為付費顧客，並且持續光顧。Pearl Abyss 期待與 Boku 拓展成功的合作關係，這對於我們推出嶄新震撼的 Black Desert 遊戲項目尤其重要。」

Boku 的行政總裁 Jon Prideaux 說︰「Pearl Abyss 和 Boku 成為合作夥伴正好展示 Boku 為顧客透過手機提供當地所有最佳付款選項，協助公司吸引新的付費用戶。我們除了處理直接電訊商帳單付款外，亦處理當地 eWallet 付款。對於我們許多客戶來說，eWallet 付款成為主要流動付款方式將為大勢所趨。」

查詢：

Boku, Inc.

行政總監 Jon Prideaux

財務總監 Keith Butcher

+44 (0)20 3934 6630 Peel Hunt LLP (委託顧問及經紀)

Edward Knight / Nick Prowting / Christopher Golden

+44 (0)20 7418 8900 IFC Advisory Limited (財務公共關係與投資者關係)

Tim Metcalfe / Graham Herring / Florence Chandler +44 (0)20 3934 6630

編輯備註

關於 Boku

Boku Inc. (AIM: BOKU) 是領先全球電訊商務及流動身分解決方案的供應商。Boku 的技術平台連接全世界超過 177 間流動網絡營運商，提供用戶身分驗證、執行付款及其他創新服務，為顧客及數碼機構簡化日常流動交易。

Boku 平台已覆蓋超過 59 個國家，在 2019 年，驗證逾 8.15 億宗交易，佔數碼經濟額約 50 億元。簡化登記、獲取新付費用戶及預防詐騙是 Boku 平台的特點，目前採用的國際著名企業包括 Apple、Discover、Experian、Facebook、Fiserv、Google、Microsoft、Netflix、PayPal、Sony、Spotify、Uber 及 Western Union。

Boku Inc. 於 2008 成立，總部位於英國倫敦，辦事處遍及世界各地，包括美國、孟買、慕尼黑、北京、巴黎、聖保羅、新加坡、台北和東京。

如欲獲取更多有關 Boku Inc. 的資訊，請瀏覽︰ https://www.boku.com

關於 Pearl Abyss

Pearl Abyss 這間頂尖電子遊戲開發公司以 MMORPG 特許經營 Black Desert 聞名。自 2010 年成立以來，Pearl Abyss 已推出 Black Desert PC 電腦、手機及遊戲機主控台，並正在發展 Shadow Arena PC 電腦及遊戲機主控台。Pearl Abyss 所有遊戲均建基於其專有引擎，以頂尖畫面技術著稱。Pearl Abyss 亦正在開發 Crimson Desert、DokeV 及 PLAN 8，並將會在 2020 全年繼續發展，繼續在亞洲主要遊戲開發商中佔一重要席位。