Communiqué de presse

Paris, le 20 mai 2020

Mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2020

Les actionnaires de la Société Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING) sont invités à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le jeudi 11 juin 2020, à 14 heures, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, au siège de la Société (28/32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris).

Les informations visées à l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la société www.ingenico.com/finance dans la rubrique « Actionnaires ».

L’avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20 mai 2020.

Les informations mentionnées à l’article R.225-83 du Code de commerce sont intégrées dans le Document d’enregistrement universel 2019, également disponible sur le site internet précité.

Ces documents sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions législatives et règlementaires au siège social d’Ingenico Group.

