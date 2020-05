May 21, 2020 01:45 ET

Lannion, le 21 mai 2020– 7h45

LUMIBIRD : MISE A DISPOSITION DE L’AMENDEMENT

AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

LUMIBIRD annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, l’amendement à son Document d’Enregistrement Universel au titre de l’exercice 2019.

L’amendement au Document d’Enregistrement Universel est disponible :

au siège social de LUMIBIRD : 2 rue Paul Sabatier, 22 300 Lannion.

sur le site internet de la société : www.lumibird.com

(rubrique « Informations réglementées »).

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 560 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD

Aude Nomblot-Gourhand

Secrétaire Générale - CFO

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net



