May 21, 2020 03:00 ET

BOSTON, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, le principal prestataire de solutions de gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation, et Clarivate Plc (NYSE : CCC), un leader mondial dans la fourniture d'informations et d'analyses fiables pour accélérer le rythme de l'innovation, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique qui réunit deux des principaux fournisseurs de services dans l'industrie des marques. Dans le cadre de ce partenariat, CompuMark ™ qui fait partie de Clarivate et qui est le leader du secteur des solutions de recherche et de protection des marques, collaborera avec Anaqua pour aider les professionnels de la propriété intellectuelle à travailler plus efficacement.



L'alliance permettra une intégration transparente entre la plateforme de gestion de la propriété intellectuelle ANAQUA® et la plateforme de recherche et de protection des marques CompuMark , ce qui permettra aux professionnels de la propriété intellectuelle de réaliser des gains d'efficacité importants. Anaqua et Clarivate partagent un certain nombre de clients qui exercent des activités différentes sur les deux plateformes tout au long du cycle de vie de la marque, de la sélection à l'autorisation et à la gestion. Disponible à l'été 2020, l'intégration offre un accès facile entre les systèmes, permettant un partage automatique des données et supprimant la nécessité d'une exportation manuelle qui prend beaucoup de temps. Cela permettra de rationaliser les processus de travail et de réduire la charge administrative.

Bob Romeo, PDG d'Anaqua, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Clarivate et à CompuMark, le leader du marché des solutions de recherche et de protection des marques. En faisant équipe, nous apportons aux professionnels des marques une solution complète de gestion du cycle de vie qui les aidera à gagner du temps, à améliorer le flux de travail et à accélérer la prise de décision. Les possibilités sont très prometteuses, et ce n'est qu'un début. »

Jeff Roy, président du groupe IP, Clarivate, a déclaré : « Notre partenariat avec Anaqua offre une solution qui permet de gagner du temps grâce à une technologie de pointe pour mieux servir nos clients. Nous innovons et étendons constamment nos solutions pour permettre à nos clients, les plus grandes marques, entreprises et cabinets de propriété intellectuelle du monde entier de travailler plus efficacement, plus rationnellement et en toute confiance. »

À propos d'Anaqua

Anaqua est un fournisseur haut de gamme de solutions de gestion de la propriété intellectuelle (PI) et de l'innovation intégrées de bout en bout, servant plus de 50 % des 25 plus grands déposants de brevets des États-Unis, plus de 50 % des 25 plus grandes marques mondiales et un nombre croissant des cabinets juridiques les plus prestigieux et avant-gardistes. Le siège mondial de la société est basé à Boston, avec des bureaux en Europe et en Asie. La plateforme de PI d'Anaqua est utilisée par près d'un million de dirigeants, d'avocats, de juristes et d'innovateurs spécialisés dans la PI à l'échelle mondiale. Sa suite de solutions associe les meilleures pratiques avec des services technologiques et d'analyse des big data pour créer un environnement intelligent unique, conçu pour étayer la stratégie de PI, permettre la prise de décisions en matière de PI et rationaliser les opérations de PI. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site anaqua.com .

À propos de Clarivate™

Clarivate est un leader mondial dans la fourniture d'informations et d'analyses fiables pour accélérer le rythme de l'innovation. Nous avons créé certaines des marques les plus fiables tout au long du cycle de vie de l'innovation, notamment le site web de Science™, Cortellis™, DRG, Derwent™, CompuMark™, MarkMonitor™ et Techstreet™. Aujourd'hui, Clarivate s'est donné une mission entrepreneuriale audacieuse pour aider ses clients à réduire le délai entre les nouvelles idées et les innovations qui changent la vie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site clarivate.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse et les déclarations orales qu'il contient peuvent contenir des déclarations prospectives concernant Clarivate. Les déclarations prévisionnelles fournissent les attentes actuelles de Clarivate ou des prévisions d'événements futurs et peuvent inclure des déclarations concernant les résultats, les synergies prévues et d'autres attentes futures. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes, y compris des facteurs hors du contrôle de Clarivate, qui peuvent entraîner des différences significatives entre les résultats réels. Clarivate ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations faites ici, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.