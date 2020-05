May 21, 2020 05:50 ET

May 21, 2020 05:50 ET

ROMA, May 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet è pronta ad aggiungere un’altra incredibile slot al suo ampio catalogo di giochi da casinò. Direttamente dal genio di NetEnt, diamo il benvenuto a Steet Fighter II.



Tra le ragioni che fanno di NetEnt uno dei migliori fornitori di giochi del mondo ci sono gli altissimi standard qualitativi offerti dalle loro slot.

Il 21 maggio di quest’anno, Street Fighter II entrerà a far parte della grande famiglia di NetBet Italia . Un gioco che fino ad oggi è rimasto sulla cresta dell’onda dalla prima versione arcade degli anni 90’.

Con animazioni identiche a quelle proposte dal classico videogioco, la slot promette un ritorno all’infanzia a suon di spins! I giocatori disporranno di otto personaggi tra i quali scegliere per affrontare i round bonus presenti nel gioco.

A pochi giorni dalla sua uscita sul nostro sito, i propositi perché questo capolavoro riesca ad emulare il successo della versione anni 90’ ci sono tutti.

Claudia Georgevici, PR manager di NetBet, afferma: “Street Fighter II possiede tutte le carte in regola per conquistare non solo gli amanti del classico videogioco, ma anche tutto il resto della nostra clientela. NetBet è sempre alla ricerca di nuove slot dall’alto potenziale. Siamo convinti che questa nuova proposta NetEnt possa scalare le classifiche di gradimento della nostra selezione”.

pr@netbet.it