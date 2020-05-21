评估不分肿瘤类型的各种MET失调；聚焦MET 14号外显子跳跃突变的非小细胞肺癌及有MET扩增和融合的肿瘤，包括非小细胞肺癌，多形性胶质母细胞瘤及其他肿瘤



中国杭州市和美国福斯特市报道, May 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollomics, Inc.（冠科美博），一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司，今天宣布启动II期临床试验。根据I期临床的结果，由美国12位临床肿瘤专家组成的安全审查委员会全票通过了推进二期临床试验的决议。c-Met激酶的功能异常在许多恶性肿瘤中起关键作用。APL-101是一种新型的口服高选择性1b类c-MET抑制剂。

APL-101 1/2期临床试验是一项开放式国际多中心研究，旨在评估APL-101的安全性、药代动力学和初步疗效。II期临床代号为SPARTA，该研究将评估在携带MET 14号外显子跳跃突变的非小细胞肺癌（NSCLC）中的有效性，以及在具有MET扩增或融合的其他肿瘤中的活性。

公司董事长兼首席执行官余国良博士介绍说:“APL-101进入II期临床的SPARTA试验是冠科美博的一个重要里程碑，我们旨在精准治疗MET 14号外显子跳跃突变的非小细胞肺癌（NSCLC）和其他MET失调的肿瘤。由于MET失调在肿瘤中的发生率占癌症病人比例不高，如何精确挑选从靶向治疗中获益的患者成为非常迫切的需求。在过去几年中，我们已经与多个国内外领先的生物制药公司建立了合作伙伴关系，同时将继续稳健地布局全球的研发管线”。

SPARTA试验设计将把患者分入5个队列。在非小细胞肺癌（NSCLC）队列中，将评估带有MET 14号外显子跳跃突变的原发或接受过治疗的受试者，另外2个队列将招募具有MET扩增和融合的实体瘤患者，包括脑癌中最恶性的多形性胶质母细胞瘤。SPARTA试验的主要目标是根据实体瘤的疗效评价标准（RECIST）或各类肿瘤的相关评价标准，通过总体缓解率（ORR）和缓解持续时间（DOR）评估疗效，次要目标包括不良事件的发生率和严重程度，以及其他药效评估，包括肿瘤进展时间，无进展生存期和总生存期。

“除非小细胞肺癌（NSCLC）外，在几种肿瘤类型中也存在MET失调，这将是拓展靶向治疗适用范围的机会。基于SPARTA I期临床阶段的耐受性数据，以及中国同时进行中的MET失调的非小细胞肺癌临床试验中观察到的数据，我们对APL-101的潜力十分乐观。我们期待在II期临床试验中进一步评估APL-101”，SPARTA临床试验的领衔专家、哈佛医学院医学助理教授、Dana-Farber癌症研究所洛氏胸部肿瘤临床中心主任马克·阿瓦德博士补充说。

该研究的I期临床在2020年4月完成。研究显示，APL-101安全性和耐受性良好，没有剂量限制性毒性，公司的临床团队建议II期临床的推荐剂量为200mg/次，每日2次（BID）。Apollomics（冠科美博）计划在近期召开的医学会议上介绍该研究的I期临床结果。

关于c-MET失调

c-MET酪氨酸激酶受体的失调与多种恶性肿瘤的发生有关。有多种机制，包括基因融合、扩增、受体和/或其配体肝细胞生长因子（HGF）的过表达及激活突变。其中的一种基因突变导致MET mRNA的异常剪接，使14号外显子发生跳跃。MET 14号外显子的跳跃突变在非小细胞肺癌（NSCLC）中发生率大约3％，并且已被证明是致癌驱动基因。这使具有这类特定突变的肿瘤对c-MET抑制剂具有高度的敏感性。

关于非小细胞肺癌（NSCLC）

肺癌是肺组织细胞恶化形成恶性肿瘤细胞的疾病。全球估计每年有200万多例新增肺癌患者，仅中国就有77万新增肺癌病人。非小细胞肺癌（NSCLC）是最常见的肺癌类型，约80％至85％的肺癌属于此类。肺癌也是非常致命的癌症之一，其5年相关生存率大约为20％。

关于APL-101

APL-101是靶向c-MET的新型小分子激酶抑制剂，属于1b类高选择性c-MET抑制剂。 APL-101在多种临床前c-MET失调的人类胃癌、肝癌、胰腺癌和肺癌细胞移植动物模型（CDX）和人源肿瘤移植小鼠模型（PDX）中已显示出强大的抑制肿瘤作用。在I期临床试验中，APL-101（PLB1001）耐受性良好，且初步显示在携带14号外显子跳跃突变的非小细胞肺癌（NSCLC）受试者以及携带MET融合和/或14号外显子跳跃突变的继发性多形胶质母细胞瘤（sGBM）患者中有临床疗效，显示可穿透血脑屏障。在中国，APL-101被称为PLB1001，由Apollomics（冠科美博）的合作伙伴北京浦润奥生物技术有限公司负责临床开发。有关SPARTA 1/2期临床试验的详细信息，请访问Clinicaltrials.gov：NCT03175224。APL-101除了作为单药开发治疗癌症外，Apollomics（冠科美博）还在积极评估APL-101与其他药物的联合治疗和探索在各类肿瘤中的开发潜力。APL-101目前正在临床研究阶段，尚未在全球任何地区获准上市。

关于Apollomics, Inc.（冠科美博）

Apollomics, Inc.（冠科美博）是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有10个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多信息，请访问www.apollomicsinc.com。

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