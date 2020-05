WINNIPEG, Manitoba, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People (la « Société ») (TSX Venture : PEO) est heureuse d’annoncer que Brevan Canning, vice-président exécutif et chef de groupe, Solutions collectives, a été promu au poste de président de La Corporation People, à compter du 21 mai 2020.



Brevan travaille pour La Corporation People depuis sa création en 2007 et a occupé des postes de haute direction au sein de ses unités opérationnelles de l’administration des tiers, de conseil en avantages sociaux collectifs et de services généraux et partagés. « Au nom du conseil d’administration, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Brevan à titre de président et le remercier des contributions déterminantes qu’il a apportées à La Corporation People depuis sa création », a déclaré Laurie Goldberg, président-directeur général et chef de la direction. « Brevan a mis son style de leadership novateur et sa vaste expérience au service de toutes les facettes de notre entreprise et a joué un rôle de premier plan dans la croissance la plus rapide de La Corporation People et dans l’une des plus grandes entreprises de gestion des avantages sociaux, de régimes de retraite collective, de consultation en RH et d’administration au Canada. »

Brevan Canning a ajouté : « Pour être un chef de file de l’industrie, La Corporation People doit continuer à offrir les meilleures solutions de sa catégorie, et je suis impatient de diriger nos équipes pour tenir notre promesse de dépasser les attentes des clients chaque jour. Nous sommes à un moment particulièrement excitant de l’histoire de la Société, alors que nous misons sur nos capacités de développement de produits et que nous tirons parti des acquisitions récentes pour rehausser continuellement la barre des produits et des services pour nos clients. »

À propos de La Corporation People

La Corporation People est un fournisseur national d’avantages sociaux collectifs, de retraite collective et de services de ressources humaines. La société a des bureaux dans tout le Canada; chacun dirigé par une équipe d’experts et appuyé par les ressources d’une entreprise nationale négociée sur le TSX-V. Les experts de l’industrie de la société fournissent des renseignements précieux et uniques tout en personnalisant une gamme de services novateurs aux besoins spécifiques de ses clients. Peu importe votre secteur, quelle que soit votre envergure, l’expertise de La Corporation People et sa capacité éprouvée à travailler feront une différence pour vos employés et vos résultats. De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse http://www.peoplecorporation.com/ .

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, comme des déclarations concernant des événements futurs prévus, des résultats, des circonstances, un rendement ou des attentes qui ne sont pas des faits historiques. L’utilisation de mots comme « peut », « va », « s’attendre à », « croire », « a l’intention de », « probable » ou d’autres mots ayant des effets similaires peuvent indiquer un énoncé « prospectif ». Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris ceux décrits dans les documents publics déposés par la Société (disponibles dans le SEDAR au www.sedar.com). Ces risques et ces incertitudes comprennent la capacité à maintenir la rentabilité et à gérer la croissance naturelle ou d’acquisition, la dépendance aux systèmes d’information et à la technologie, le risque de réputation, la dépendance envers les clients clés, la confiance envers les professionnels clés et les conditions économiques générales. Bon nombre de ces risques et incertitudes peuvent avoir un effet sur les résultats réels de la Société et pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans toute déclaration prospective faite par la Société ou en son nom. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives ni les voir comme étant une prédiction des résultats réels. Ces avertissements concernent tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces déclarations sont faites à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi en vigueur l’exige, la Société n’a aucune obligation de mettre à jour publiquement ni de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De plus, la Société n’a aucune obligation de commenter les analyses, les attentes, ni les déclarations faites par des tiers à l’égard de la Société, de ses résultats financiers ou d’exploitation ou de ses titres.

Demandes de renseignements, relations avec les investisseurs :

Jonathan Ross

Relations avec les investisseurs, La Corporation People

416 283-0178

jon.ross@loderockadvisors.com

Dennis Stewner, CPA, CA

Dirigeant principal des finances (DPF) et chef de l’exploitation, La Corporation People

204 940-3988

dennis.stewner@peoplecorporation.com

www.peoplecorporation.com

Ni la bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (selon la définition du terme figurant dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité du caractère adéquat ou exact de ce communiqué de presse.