May 21, 2020 08:03 ET

MONTRÉAL, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) a le plaisir d’annoncer de nouvelles intersections significatives à haute teneur sur le projet James Bay Niobium (le « projet ») dans le Nord de l’Ontario. Ces résultats s’ajoutent aux résultats annoncés le 8 avril 2020.

Les résultats d’analyse pour les quatre trous restants sont conformes aux trois trous précédents. Au total, la Société a complété sept trous de forage, pour un total de 3 090 mètres, et a confirmé :

la présence d’un noyau à haute teneur s’étendant vers le nord;





une augmentation de la largeur du dépôt en se dirigeant vers le nord;





de la minéralisation ouverte en profondeur (trou le plus profond à 330 mètres);





un potentiel significatif d’étendre la ressource connue.

Un plan de surface montrant l’emplacement des sept trous forés cet hiver est présenté sur la figure 1. La section verticale 200N, où les trois premiers trous de forage ont été complétés, et les sections verticales 400N et 600N sont respectivement illustrées sur les figures 2, 3 et 4 et incluent les faits saillants suivants :

FAITS SAILLANTS : ( voir figures 1 à 4 )

Trou NBY-20-E4 a recoupé 0,56 % Nb 2 O 5 sur 169 mètres , incluant 0,75 % Nb 2 O 5 sur 27 mètres .





a recoupé sur , incluant sur . Trou NBY-20-E5 a recoupé 0,57 % Nb 2 O 5 sur 246 mètres , incluant 0,69 % Nb 2 O 5 sur 24 mètres .





a recoupé sur , incluant sur . Trou NBY-20-E6 a recoupé 0,60 % Nb 2 O 5 sur 128 mètres , incluant 0,79 % Nb 2 O 5 sur 37 mètres .





a recoupé sur , incluant sur . Trou NBY-20-E7 a recoupé 0,58 % Nb 2 O 5 sur 207 mètres, incluant 0,67 % Nb 2 O 5 sur 107 mètres.

Une estimation des ressources minérales indiquées de 26 millions de tonnes @ 0,53 % Nb 2 O 5 et des ressources minérales présumées de 25 millions de tonnes @ 0,51 % Nb 2 O 5 datée du 31 octobre 2018 a été préparée par Roscoe Postle Associates (« RPA ») pour le gisement James Bay Niobium (voir le communiqué de presse de NioBay daté du 22 novembre 2018 ).

« Avec la réalisation de ce petit programme de forage, nous avons confirmé l’extension d’une zone à haute teneur se dirigeant vers le nord, supportant ainsi notre objectif de trouver un noyau à haute teneur. Les résultats nous donnent une grande confiance envers un potentiel accroissement des ressources si nécessaire. Nous envisageons avec optimisme les résultats de notre étude économique préliminaire qui devrait être complétée au quatrième trimestre de 2020 », a mentionné Claude Dufresne, président et chef de la direction de Les Métaux NioBay inc.

Les prochaines étapes du projet incluent i) une mise à jour de l’estimation des ressources minérales (été 2020), ii) des essais métallurgiques (déjà en cours) et iii) une étude économique préliminaire (« ÉÉP ») (T4 de 2020).

TABLEAU 1 : INTERVALLES IMPORTANTS DES RÉSULTATS D’ANALYSE DE FORAGE AU DIAMANT

Nom du trou De (m) À (m) Longueur (m) % Nb 2 O 5 NBY-20-E4 250 419 168,5 0,56 % Incluant 282 309 26,6 0,75 % Incluant 309 354 45,4 0,64 % NBY-20-E5 169 415 246,0 0,57 % Incluant 224 263 39,4 0,65 % Incluant 272 344 72,3 0,63 % NBY-20-E6 335 463 127,6 0,60 % Incluant 335 379 43,8 0,62 % Incluant 379 416 37,0 0,79 % NBY-20-E7 274 481 206,9 0,58 % Incluant 289 396 107,0 0,67 %

Les longueurs des intervalles divulguées ici représentent de 65 % à 80 % des épaisseurs horizontales réelles.

TABLEAU 2 : INFORMATION DÉTAILLÉES DES TROUS DE FORAGE AU DIAMANT

Nom du trou Coord. est Coord. nord Azimut Inclinaison Longueur Section Statut NBY-20-E1 526296 5632105 81 -50 349 m 200N Analysé NBY-20-E2 526296 5632105 81 -63 388 m 200N Analysé NBY-20-E3 526147 5632074 81 -50 465 m 200N Analysé NBY-20-E4 526179 5632143 81 -45 441 m 400N Analysé NBY-20-E5 526182 5632206 81 -50 444 m 600N Analysé NBY-20-E6 526120 5632131 81 -45 498 m 400N Analysé NBY-20-E7 526122 5632194 81 -50 504 m 600N Analysé

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ / ASSURANCE QUALITÉ (CQ/AQ)

Un protocole exhaustif et approfondi de contrôle de la qualité / assurance qualité a été instauré et est supervisé par IOS Services Géoscientifiques, en conformité avec les meilleures pratiques définies par l’Institut canadien des mines.

Les carottes de forage ont été séparées en deux, l’une des moitiés étant remise dans la boîte de carottes pour entreposage sur le site, tandis que l’autre moitié a été placée dans un sac de plastique scellé muni d’une étiquette d’échantillon et ensuite envoyé au laboratoire de SGS Canada à Cochrane, Ontario. Le programme de CQ/AQ incluait l’analyse de quatre échantillons de référence certifiés, soit un échantillon de référence interne et trois types de duplicatas de stériles et terrain qui ont été insérés dans la séquence d’échantillons avant l’expédition au laboratoire d’ALS Minerals pour analyse. Ensuite, à intervalle de 10 échantillons, les stériles, les échantillons de référence interne et les duplicatas ont été alternés sur toute la longueur du trou.

Chez SGS, les échantillons de moitié de carottes de forage ont été broyées à une échelle de maille de 6 à 10 avant de séparer des sous-échantillons pour analyse. Le Nb 2 O 5 a été analysé par fluorescence aux rayons X (FX), tandis que le reste des éléments ont été analysés par balayage multiéléments de type ICP AES/MS. Le reste du matériel en vrac a été conservé pour des essais métallurgiques.

PERSONNE QUALIFIÉE

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jacquelin Gauthier, géo. et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. M. Gauthier est vice-président, géologie, de Les Métaux NioBay inc.

RENMARK FINANCIAL

La Société a également le plaisir d’annoncer qu’elle a retenu les services de Communications Financières Renmark inc. afin de gérer ses activités liées aux relations avec les investisseurs.

En guise de contrepartie des services fournis, les frais mensuels encourus par Les Métaux NioBay Inc. seront d’un maximum de 5 000 $ CA, le tout débutant le 1er mai 2020 et pour une période de six mois prenant fin le 31 octobre 2020, et sur une base mensuelle par la suite si la Société désire prolonger le contrat.

Communications Financières Renmark ne détient aucun intérêt, directement ou indirectement, dans Les Métaux NioBay Inc. ou des titres de la Société, ou tout droit ou intention d’acquérir un quelconque intérêt.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d’exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 49 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d’une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

MISE EN GARDE

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les énoncés liés aux intentions de la Société d’augmenter ses ressources en niobium et de compléter une ÉÉP. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l’imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

