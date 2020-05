May 21, 2020 08:30 ET

TORONTO, May 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag resultatrapporten för kvartalet som slutade den 31 mars 2020.



Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 31 mars 2020, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com . Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

Under det första kvartalet 2020 genererade bolaget intäkter på 41,6 miljoner USD, en justerad EBITDA på 20,9 miljoner USD och en konsoliderad nettovinst på 5,2 miljoner USD eller 0,06 USD per aktie.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterar resultaten, ”Mandalay genererade utmärkta finansiella resultat, med en rekordhög justerad EBITDA för Costerfield på 13,9 miljoner USD, trots de globala effekterna av COVID-19. Vårt utmärkta konsoliderade finansiella resultat berodde på en stark produktion vid båda våra gruvor i kombination med högre realiserade guldpriser och en minskning med 25 % av kontantkostnaden per guldekvivalenta uns som producerades till 846 USD jämfört med föregående kvartalsresultat på 1 128 USD. Det förbättrade resultatet ledde till en justerad nettovinst per aktie på 0,06 USD för kvartalet, den högsta nivån sedan andra kvartalet 2016, jämfört med en justerad nettoförlust per aktie på 0,01 USD under första kvartalet 2019.”

Duffy tillägger, ”Vid Costerfield förbättrades halterna av bearbetat material avsevärt under första kvartalet 2020 när produktionen från Youle-ådern ökade, i genomsnitt 12,6 g/t guld och 5,5 % antimon under kvartalet. Detta, tillsammans med högre realiserade guldpriser, resulterade i rekordintäkter för kvartalet på 20,4 miljoner USD, en förbättring med 96 % jämfört med föregående kvartal och en justerad EBITDA-marginal på 68 % under kvartalet, en betydande ökning jämfört med en justerad EBITDA-marginal på 29 % under det fjärde kvartalet 2019. Vi uppmuntras av de höga halterna som hittills påträffats vid Youle, vilket bekräftar vår förväntning att Youle-ådern kommer att fungera som en katalysator för betydande förbättringar vid Costerfield.”

Duffy fortsätter, ”Björkdal fortsatte att leverera stabil produktion och försäljning, vilket ledde till 21,2 miljoner USD i intäkter och 8,8 miljoner USD i justerad EBITDA för första kvartalet 2020. De högre realiserade guldpriserna bidrog till intäktsökningen. Vi förväntar oss produktionsförbättringar under de kommande månaderna när underjordiska mängder tas upp i den höghaltiga Aurora-zonen. Betydande framsteg har gjorts på plats för att minska de totala kostnaderna, vilket återspeglas av en ökning av den justerade EBITDA-marginalen på 45 % för kvartalet jämfört med 22 % under det fjärde kvartalet 2019.”

Duffy tillägger, ”Tillsammans med det starka ekonomiska resultatet från våra anläggningar har vi framgångsrikt omstrukturerat vår företagsskuld genom att ingå en ny syndikerad kreditfacilitet med HSBC och Macquarie och genom att återta de återstående guldobligationerna, varav den sista utbyttes efter vårt pressmeddelande den 17 mars 2020 där vi tillkännagav den nya kreditfaciliteten. Den nya syndikerade kreditfaciliteten konsoliderar vår skuldposition och tar bort den kortsiktiga risken som är förknippad med guldobligationerna, som var utbytbara när som helst. Dessa transaktioner stärker vår balansräkning och tar bort osäkerheten kopplad till våra tidigare skuldarrangemang.”

Duffy tillägger, ”Med början under det första kvartalet 2020 och med fortsättning efterföljande kvartal kommer vi att rapportera AISC-kostnader (all-in sustaining costs) istället för AIC-kostnader (all-in costs) för att bättre anpassa kostnadsrapporteringen efter branschstandarder. AISC beräknades i enlighet med riktlinjer från World Gold Council. Vår AISC-prognos för 2020 är 1 090–1 360 USD per producerade guldekvivalenta uns, vilket beskrivs mer detaljerat senare i detta pressmeddelande, och vår konsoliderade AISC för det första kvartalet 2020 var 1 191 USD.”

Duffy avslutar, ”Detta kvartal definierades av starka rörelseresultat och finansiella resultat då bolaget slutade kvartalet med ett kontantsaldo på 21,5 miljoner USD. Vi är glada över att återvända till driftslönsamhet efter en övergångsperiod och är ivriga att visa fortsatt framgång med att växa organiskt och bedriva en effektiv verksamhet.”

Finansiell sammanfattning för det första kvartalet 2020

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader som slutade den 31 mars 2020, den 31 december 2019 och den 31 mars 2019:

Three months

ended

March 31,

2020 Three months

ended

December 31,

2019 Three months

ended

March 31,

2019 $’000 $’000 $’000 Revenue 41,566 22,737 29,916 Cost of sales 18,832 17,034 23,393 Adjusted EBITDA (1) 20,903 4,732 5,247 Income from mine ops before depreciation, depletion 22,734 5,703 6,523 Adjusted net income (loss) (1) 5,186 (4,224 ) (459 ) Consolidated net loss (4,532 ) (5,328 ) (1,334 ) Capital expenditure 10,036 10,225 7,412 Total assets 251,066 258,592 266,233 Total liabilities 154,280 146,840 136,643 Adjusted net income (loss) per share (1) 0.06 (0.05 ) (0.01 ) Consolidated net loss per share (2) (0.05 ) (0.07 ) (0.03 )

1 Justerad EBITDA, justerad nettovinst (förlust) före extraordinära engångsposter och justerad nettovinst (förlust) per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande”.

2 Som ett resultat av en aktiekonsolidering den 2 juli 2019 har bolaget omarbetat antalet stamaktier och vinst (förlust) per aktie för alla tidsperioder som presenteras.

Under det första kvartalet av 2020 sålde Mandalay 1 269 fler guldekvivalenta uns jämfört med första kvartalet 2019. Bolagets realiserade guldpris ökade med 24 % jämfört med första kvartalet 2019 och det realiserade antimonpriset ökade med 18 %. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 41,6 miljoner USD under det första kvartalet av 2020 var 39 % högre än under första kvartalet 2019.

Kontantkostnaden per uns på 846 USD minskade med 21 % under det första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år, främst på grund av högre produktion och lägre kostnader. Försäljningskostnader under det första kvartalet 2020 jämfört med det första kvartalet 2019 var 1,4 miljoner USD lägre vid Costerfield och 3,2 miljoner USD lägre vid Björkdal. De konsoliderade allmänna och administrativa kostnaderna var 0,6 miljoner USD högre jämfört med samma kvartal föregående år.

Mandalay genererade 20,9 miljoner USD i justerad EBITDA under det första kvartalet 2020 jämfört med 5,2 miljoner i justerad EBITDA under det första kvartalet 2019. Justerad nettovinst uppgick till 5,2 miljoner USD under det första kvartalet 2020, vilket utesluter förlusten av verkligt värde på 9,1 miljoner USD relaterade till guldsäkringarna i samband med den syndikerade faciliteten, liksom 0,6 miljoner USD i skötsel- och underhållskostnader, jämfört med en justerad nettoförlust på 0,5 USD under det första kvartalet 2019. Konsoliderad nettoförlust var 4,5 miljoner USD för det första kvartalet 2020, jämfört med en förlust på 1,3 miljoner USD under det första kvartalet 2019.

Mandalay slutade det första kvartalet 2020 med 21,5 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Rörelsesammandrag från det första kvartalet 2020

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2020, 31 december 2019 och 31 mars 2019:

Three

months

ended

March 31,

2020 Three

months

ended

December 31,

2019 Three

months

ended

March 31,

2019 $’000 $’000 $’000 Björkdal Gold produced (oz) 10,750 10,990 14,385 Cash cost (1) per oz gold produced ($) 1,052 1,071 921 All-in sustaining cost (1) per oz gold produced ($) 1,479 1,542 1,108 Capital development 2,210 1,441 1,715 Property, plant and equipment purchases 2,327 3,408 958 Capitalized exploration 646 768 105 Costerfield Gold produced (oz) 10,620 4,749 4,105 Antimony produced (t) 1,108 684 575 Gold equivalent produced (oz) 14,927 7,604 7,555 Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($) 577 1,083 1,081 All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($) 854 1,641 1,686 Capital development 3,197 3,776 3,142 Property, plant and equipment purchases 781 349 1,240 Capitalized exploration 732 461 70 Consolidated Gold equivalent produced (oz) 25,677 18,594 21,940 Cash cost* per oz gold eq. produced ($) 846 1,128 1,072 All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($) 1,191 1,641 1,406 Capital development 5,407 5,217 4,857 Property, plant and equipment purchases 3,108 3,757 2,198 Capitalized exploration (2) 1,521 1,251 357

1 Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

2 Inkluderar aktiverade prospekteringskostnader som rör andra tillgångar utanför kärnverksamheten.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 10 750 uns guld under första kvartalet 2020 till en kontantkostnad och AISC på 1 052 USD/uns respektive 1 478 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 921 USD/uns respektive 1 107 USD/uns under första kvartalet 2019.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 10 620 guldekvivalenta uns och 1 108 ton antimon för 14 927 guldekvivalenta uns under det första kvartalet 2020. På grund av den högre mängden producerad guldekvivalent minskade kontantkostnaden och AISC vid Costerfield till 577 USD/uns respektive 844 USD/uns jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 081 USD/uns respektive 1 669 USD/uns under första kvartalet 2019.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Under det första kvartalet 2020 spenderade bolaget 0,6 miljoner USD på underhåll vid Cerro Bayo jämfört med 0,9 miljoner USD under det första kvartalet 2019. Cerro Bayo är för närvarande föremål för ett bindande optionsavtal mellan bolaget och Equus Mining (”Equus”) enligt vilket Equus har en option att förvärva Cerro Bayo. Ytterligare information finns i bolagets pressmeddelande från den 8 oktober 2019.

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin var mindre än 0,1 miljoner USD under det första kvartalet 2020, vilket var samma som första kvartalet 2019. Kostnader för återställning vid Lupin var 0,2 miljoner USD under det första kvartalet 2020 jämfört med 0,7 miljoner USD under det första kvartalet 2019. I januari avslutade Lupine Mines Incorporated sin offentliga utfrågningsprocess för den slutliga stängnings- och återvinningsplanen (”FCRP”) och denna FCRP godkändes därefter den 28 februari 2020.

Challacollo, Chile

Inga viktiga händelser inträffade under det första kvartalet 2020. Ytterligare information om det slutgiltiga avtalet som tecknats med Aftermath Silver för försäljningen av Challacollo finns i bolagets pressmeddelande från den 12 november 2019.

La Quebrada, Chile

Koppar-silverprojektet La Quebrada i Chile fortsatte att vara till salu under hela perioden.

COVID-19

Coronaviruspandemin (”COVID-19”) finns i alla länder där företaget är verksamt, med rapporterade fall i Kanada, Australien, Sverige och Chile. Bolaget har vid denna tidpunkt aktiverat kontinuitetsplaner på alla anläggningar. Ledningen fortsätter att övervaka utvecklingen i alla jurisdiktioner och anpassar planeringen efter behov. Mer information finns i pressmeddelandet från den 20 mars 2020.

Bolaget förväntar sig för närvarande att den starka rörelseutvecklingen som sågs under det första kvartalet kommer att fortsätta, men COVID-19-pandemin skapar osäkerheter. För närvarande upprätthåller bolaget sin befintliga produktionsplan för 2020, men fortsätter att noga övervaka situationen i både Australien och Sverige och kommer att göra justeringar om det behövs.

Mandalays AISC-prognos för 2020

I tabellen nedan återfinns bolagets prognos för AISC-kostnader (all-in sustaining cost) för 2020. AISC-kostnader ersätter tidigare rapporterade AIC-kostnader (all-in costs), som anges ovan:

Björkdal Costerfield Consolidated (1) All-in sustaining $/oz gold eq.(2) 1,110-1,340 1,010-1,220 1,090-1,360

1 Konsoliderade kostnadsprognoser inkluderar förväntade företagskostnader och kostnader för skötsel och underhåll

2 AISC (All-in sustaining costs) är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige, för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets produktion av guld och antimon och AISC för räkenskapsåret 2020. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter och AISC. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningarnas AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningarnas AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För hela bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus företagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader, liksom kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.