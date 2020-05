May 21, 2020 09:00 ET

LAVAL, Québec, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) est fière d’annoncer aujourd'hui un partenariat stratégique avec FastOffice, une entreprise de technologie immobilière commerciale fournissant des outils de visualisation de données 3D pour la commercialisation et la gestion d'espaces immobiliers commerciaux.



FastOffice a pu se créer un momentum important dans le marché de l'immobilier commercial avec une solution rapide et économique qui accélère le processus décisionnel des courtiers, locataires, propriétaires et gestionnaires immobiliers.

FastOffice a commencé à offrir les visites virtuelles immersives 3D d'Urbanimmersive à ses clients dans l'immobilier commercial comme une option profitable pour numériser rapidement de grands espaces de bureaux et d'immeubles à l'échelle réelle à l'aide de caméras standard 360.

Ce partenariat offrira à FastOffice l’accès à l’important réseau de photographes d’Urbanimmersive en Amérique du Nord ainsi qu’aux caméras 3D distribuées par sa filiale Immersolution. Ce partenariat permettra également à FastOffice de bonifier ses services de visualisation 3D en offrant des visites virtuelles immersives 3D et des microsites web à ses clients.

« Bien que l'immobilier résidentiel représente notre principal marché traditionnel, la capacité de notre émulateur de visites virtuelles immersives 3D à numériser de grands environnements de façon économique nous permet de desservir plusieurs autres secteurs d’activités et marchés verticaux. Ce partenariat avec FastOffice est une première application naturelle importante de nos technologies à l’extérieur du marché de l’immobilier résidentiel et valide son potentiel sur d’autres marchés. Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de FastOffice afin de commencer immédiatement à mettre en œuvre ce partenariat stimulant », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

Casey Myhre, co-fondateur et chef des opérations de FastOffice a déclaré : « L'objectif principal de FastOffice a toujours été d'utiliser la visualisation pour faciliter la compréhension et la prise de décision dans tous les aspects de l'immobilier commercial. Qu'il s'agisse de marketing, de revue diligente pour la location ou bien, ce qui est devenu essentiel de nos jours, soit la configuration de bureaux plus sécuritaires pour les gens qui retournent à leurs lieux de travail et qui ont besoin de visualiser un espace 3D selon leurs conditions et non en fonction de plans complexes. Ceci est encore plus vrai aujourd'hui à une époque où les gens ne peuvent pas visiter les lieux en personne. L'intégration des images d'Urbanimmersive dans nos plans 3D et nos visites virtuelles 3D améliore davantage la compréhension des gens d'un espace, tout en nous aidant à maintenir la simplicité et la vitesse de notre plateforme. »

La mise en œuvre du partenariat est déjà entamée et les deux entreprises prévoient que cela s’accélérera dans les semaines à venir, en aidant FastOffice à fournir un produit supérieur à leurs clients.

À propos de FastOffice

Fondée en 2019, FastOffice est une entreprise de technologie immobilière commerciale offrant des outils de visualisation de données 3D pour le marketing et la gestion d'actifs immobiliers. Les courtiers, les locataires, les propriétaires et les gestionnaires immobiliers utilisent les visualisations 3D et les visites virtuelles développées par FastOffice pour collaborer au marketing, à la revue diligente locative et à la gestion continue des besoins locatifs et opérationnels. Les visualisations de FastOffice sont produites rapidement, à faible coût et uniquement modifiables en temps réel permettant une prise de décision instantanée. La plateforme de FastOffice comprend également des estimations de coûts dynamiques, un vaste catalogue de fournisseurs d’ameublement, des options de financement et plus encore. FastOffice a récemment complété le programme accélérateur Colliers Proptech 2019 de TechStars suivant le lancement de leur plateforme à l'été 2019. Le logiciel FastOffice est désormais disponible pour les équipes de location en Amérique du Nord et dans le monde. Pour en savoir davantage, visitez www.fastoffice.com et suivez-les sur LinkedIn.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

