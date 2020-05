May 21, 2020 09:29 ET

May 21, 2020 09:29 ET

Portland, ODER, May 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut dem von Allied Market Research veröffentlichten Bericht wurde der Globale Automobil-mikrocontroller-Markt 2018 auf 9,06 Milliarden Dollar festgesetzt und wird bis 2026 voraussichtlich 15,77 Milliarden Dollar erreichen.

Die rasante Entwicklung in der Automobilindustrie und die hohe Nachfrage nach Sicherheitsmerkmalen haben das Wachstum des globalen Automobil-mikrocontrollermarktes beflügelt. Sein betriebliches Versagen unter extremen klimatischen Bedingungen und hohe Anfangskosten & komplexe Struktur behindern jedoch den Markt. Im Gegenteil: eine steigende Nachfrage nach Elektro-und Hybridfahrzeugen schafft in den kommenden Jahren lukrative Marktchancen.

Covid-19 Szenario:

• Der neuartige coronavirus-Ausbruch treibt die weltweite Autoindustrie einschließlich des Automobil-mikrocontrollermarktes weiter in eine schwere Krise.

• Nachdem die Regierungen in den letzten Monaten eine Reihe von abriegelungsmaßnahmen eingeleitet haben, sind sowohl Angebot als auch Nachfrage in verschiedenen Regionen, darunter China, Europa und den Vereinigten Staaten, zurückgegangen. Die Unternehmen sind auf eine schrumpfende Konsumnachfrage gestoßen.

* Darüber hinaus kann die Ankündigung verlängerter Sperrungen die Produktionszentren für KFZ-Zubehör betreffen. Einige Autohersteller haben jedoch die Prozesse begonnen, um die Fertigung mit Vorsichtsmaßnahmen neu zu starten.

Der Globale Automobil-mikrocontroller-Markt ist auf Basis von Anwendung, Technologie, Fahrzeugtyp und region segmentiert. Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird für das segment Elektrofahrzeuge im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 16,0% erwartet. Den höchsten Anteil im Jahr 2018 hatte jedoch das Segment PKW-ICE, das fast zwei Drittel des Marktes ausmachte. Auf der Basis der Technologie hielt das Segment adaptive Tempomat den größten Anteil im Jahr 2018 und trug zu mehr als zwei Fünfteln des Marktes bei. Im segment Reifendrucküberwachungssystem wird dagegen im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 10,6% erwartet.

Der Globale Automobil-mikrocontroller-Markt wird in mehreren Regionen wie Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa und LAMEA analysiert. Der Markt in Asien-Pazifik hielt 2019 den größten Anteil und machte mehr als zwei Fünftel des Marktes aus. Darüber hinaus wird erwartet, dass diese region im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 8,6% verzeichnen wird.

Der Globale Automobil-mikrocontroller-Marktbericht umfasst Cypress Semiconductor Corporation, Infineon Technologies AG, Microchip Technology Inc. NXP-Halbleiter N. V., On Semiconductor, Renesas Electronic Corporation, STMicroelectronics, Texas Instruments Incorporated, Toshiba Corporation, und ROHM-Halbleiter.

