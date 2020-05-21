波特兰,OR, May 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据Allied Market Research发布的报告，全球汽车微控制器市场在2018年挂钩为90.6十亿美元，预计到2026年将达到157.7十亿美元，从2019年到2026年的复合年增长率为7.3％。

汽车行业的快速发展和对安全功能的高需求推动了全球汽车微控制器市场的增长。 然而，它在极端气候条件下的操作失败以及高昂的初始成本和复杂的结构阻碍了市场。 相反，电动和混合动力汽车需求的增加在未来几年为市场创造了丰厚的机会。

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Covid-19场景:

*新型冠状病毒爆发继续严重打击全球汽车行业，包括汽车微控制器市场。

•由于政府在过去几个月里指示了一系列的封锁措施，供求都有所减少，中国、欧洲、美国等地区的汽车制造商和汽车零部件制造商推迟了制造工厂的流程。 这些公司遇到了消费者需求减少。

*此外，延长停工期的公告可能会影响汽车配件生产中心。 然而，一些汽车制造商已经开始了重新启动制造的过程，并采取预防措施。

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全球汽车微控制器市场根据应用、技术、车辆类型和地区进行细分。 根据车辆类型，预计电动汽车部分将在预测期内表现出16.0％的最高复合年增长率。 然而，乘用车ICE车辆部分在2018年占据了最高份额，占据了近三分之二的市场份额。 在技术的基础上，自适应巡航控制部门在2018年占有最大份额，占据了超过五分之二的市场份额。 另一方面，预计轮胎压力监测系统部分将在预测期内表现出10.6％的最高复合年增长率。

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全球汽车微控制器市场在北美、亚太、欧洲和LAMEA等多个地区进行了分析。 亚太地区的市场在2019年占有最大份额，占市场的五分之二以上。 此外，预计该地区在预测期间的复合年增长率将达到8.6％的最高水平。

全球汽车微控制器市场报告包括Cypress Semiconductor Corporation、英飞凌科技股份有限公司、Microchip Technology Inc.。、恩智浦半导体N.V.、安森半导体、瑞萨电子公司、意法半导体、德州仪器公司、东芝公司和ROHM Semiconductors。

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