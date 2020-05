May 21, 2020 09:44 ET

MONTRÉAL, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LBC Capital a annoncé aujourd'hui la prolongation de son partenariat avec Lenovo. Grâce à cette entente, LBC Capital continuera d’être le prêteur exclusif du programme Services financiers Lenovo au Canada jusqu'en 2023.



Depuis son lancement en 2010, ce partenariat a tiré parti des forces des deux entreprises et a permis à Lenovo et à ses partenaires commerciaux d’offrir une solide gamme de produits de financement d’équipement à leurs clients. Grâce aux produits de financement simples, flexibles et accessibles de LBC Capital, ces clients ont accès aux technologies, services et logiciels les plus récents leur permettant de maximiser la performance de leurs technologies de l’information.

« Nous sommes ravis de prolonger notre entente suivant un partenariat qui a connu du succès pendant les 10 dernières années. La confiance continue de Lenovo dans nos services témoigne de notre orientation client, de notre engagement envers la performance et de notre position de leader dans le secteur du financement d'équipement. Nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer de soutenir Lenovo pour les années à venir », a déclaré Eric Provost, président de LBC Capital.

« LBC Capital est un partenaire de confiance de Lenovo depuis plus d'une décennie, offrant une plateforme technologique de financement d’équipement de bout en bout et une compréhension approfondie des marchés qu’elle dessert », a déclaré Rob Makin, directeur exécutif international « Lenovo Device » en tant que service et Services financiers de Lenovo. « En poursuivant notre relation d’affaires, nous continuerons à offrir aux clients de Lenovo les meilleures solutions de leur catégorie grâce à nos programmes de crédit-bail et « Lenovo Device »en tant que service qui leur permettront de réduire leur coût total de possession et leur capital de réserve ».

À propos de LBC Capital

LBC Capital est une filiale de la Banque Laurentienne du Canada (TSX: LB), spécialisée en financement d'équipement et d’inventaire. Avec une croissance alimentée par l’acquisition des activités canadiennes de CIT Group Inc. (2016) et celles de Northpoint Commercial Finance (2017), un important prêteur de financement d’inventaire aux États-Unis, LBC Capital établissant ainsi une plateforme de financement d'équipement de bout en bout.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est une société Fortune Global 500 de 50 milliards de dollars américains, comptant 57 000 employés et opérant dans 180 marchés à travers le monde. Focalisés sur une vision audacieuse de fournir une technologie plus intelligente pour tous, nous développons des technologies révolutionnaires qui créent une société numérique plus inclusive, fiable et durable. En concevant, réalisant et construisant le portefeuille le plus complet d'appareils et d'infrastructures intelligents au monde, nous menons également une transformation intelligente - pour créer de meilleures expériences et opportunités pour des millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo et lisez les dernières nouvelles via notre StoryHub.

