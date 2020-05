May 21, 2020 10:00 ET

TORONTO, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- IT Weapons, une division de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) située à Brampton, en Ontario, a été nommée au classement des 100 meilleurs fournisseurs de solutions au Canada à l’occasion d’une cérémonie spéciale le 30 avril dernier.



Ce classement annuel est créé par Channel Daily News (CDN) et vérifié par IDC Canada, leader en analyse et veille stratégique dans le domaine des TI. Il est établi en fonction des revenus de 2019 soumis par les acteurs clés du marché canadien.

« Avec la COVID-19, la fermeture des entreprises a frappé fort sur notre secteur, et pourtant les revenus combinés des 100 plus grandes entreprises atteignent 10 G$ en 2019, une première. Ça montre la force du secteur devant la tempête », raconte Fawn Annan, présidente d’ITWC et championne du classement.

IT Weapons, la division des services de TI de Konica Minolta Canada, est un chef de file canadien des solutions infonuagiques sécurisées et des services de TI gérés. En tant que partenaire stratégique pour des organisations partout au Canada, IT Weapons s’emploie à fournir aux entreprises un service constant, fiable, adapté et rapide. Visitez leur site Web à https://www.itweapons.com/fr/ pour en apprendre davantage sur leurs offres et pour découvrir comment vous pouvez repenser votre approche de la continuité des activités face à des perturbations comme COVID-19.

Important fournisseur de solutions technologiques pour les entreprises, les organismes gouvernementaux et les établissements d’enseignement et de soins de santé, CDW Canada arrive en tête de lice. Le géant des services de TI Softchoice se glisse au deuxième rang. Les deux entreprises ont déclaré des revenus de plus 1 G$. Insight Canada, forte de son acquisition de PCM inc. en 2019, passe du septième au troisième rang cette année.

Aux quatrième et cinquième rangs, on retrouve respectivement Compugen et Compucom, qui font bonne figure sur la liste depuis des années. Vous pouvez consulter le classement complet ici .

En 2020, pour la toute première fois, le gala était un événement virtuel, diffusé sur la plateforme CDN-TV. Les spectateurs pouvaient non seulement voir les segments en direct et préenregistrés, mais aussi rencontrer leurs pairs et les commanditaires de l’événement dans des salles de réunion virtuelles.

Plusieurs autres entreprises ont reçu une distinction au gala :

Prix de la recrue de l’année : Benchmark Corp.

Prix de la croissance la plus marquée : (égalité) SoftwareONE Canada et ProServeIT

Prix du succès de clients : Annex Consulting Group

Prix d’excellence du distributeur Ingram Micro : Cisco

Le gala de cette année était commandité par Ingram Micro, Dell Technologies, HP, Jabra, Samsung et VMware.

Pour en savoir plus sur ITWeapons, visitez le www.itweapons.com ou composez le 1 866 202 5298.



Au sujet d’IT Weapons

IT Weapons, une division de Konica Minolta, est un chef de file canadien des solutions infonuagiques sécurisées et des services de TI gérés. Faites confiance à IT Weapons : elle vous aidera à simplifier votre infrastructure technologique et à transformer votre entreprise grâce à ses programmes de sécurité et de conformité de premier ordre, doublés de son service à la clientèle primé. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.itweapons.com/fr et suivez IT Weapons sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières nouvelles technologiques.



Twitter @ITWeapons , YouTube , LinkedIn et Facebook .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC ( www.reinventerletravail.ca ). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. Pendant 12 années consécutives, l’entreprise a été classée par Brand Keys au premier rang en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant sept années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.com et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

