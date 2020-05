May 21, 2020 10:00 ET

PITTSBURGH, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un fournisseur mondial de solutions de connectivité, d'intégration et de commerce unifié pour les partenaires commerciaux, a annoncé le lancement de Pack & Ship 4.1, une solution Web améliorée qui offre aux commerçants multicanaux la capacité d'« expédier comme ils le souhaitent » pour relever les défis de l'environnement économique fluide. En tant qu'extension de la plateforme TrueCommerce Foundry, elle permet aux fournisseurs et aux détaillants de mettre dans des cartons et d'emballer avec plus de précision, de trouver les tarifs d'expédition les plus bas et d'analyser les processus d'exécution en temps réel.



« Un environnement commercial volatil exige de nouvelles approches des processus d'expédition », a déclaré Ross Elliott, président de TrueCommerce. « Nous faisons face à des hausses de trafic importantes sur nos réseaux de commerce avec des modèles de livraison en rapide évolution, ce qui a demandé une mise à niveau majeure de la plateforme Pack & Ship. Les clients réinventent leurs stratégies commerciales en temps réel, et nous avons développé une nouvelle version polyvalente pour nous adapter à ces nouveaux besoins commerciaux. »

Les nouvelles fonctionnalités de la version 4.1 de Pack & Ship de TrueCommerce comprennent :

Une expédition en lot et simplifiée pour traiter rapidement les volumes de commandes importants

Une planification avancée des expéditions pour organiser, rechercher, marquer, préparer et imprimer facilement les commandes

Un suivi du statut de l'activité afin d'analyser le processus d'exécution et d'identifier les domaines d'amélioration

Des options d'emballage en carton qui réduisent les dépenses de fret en optimisant l'utilisation des colis et des palettes

Des rapports de fin de journée, rapports de commandes et rapports de manifestes pour une meilleure visibilité des opérations commerciales

Pack & Ship 4.1 automatise les processus d'exécution en intégrant les systèmes d'expédition, de traitement des commandes, d'EDI et commerciaux populaires. La solution accroît la productivité en accélérant le traitement des commandes sortantes, en simplifiant le respect des exigences des détaillants et en automatisant le service à la clientèle.

Pack & Ship 4.1 est une extension de TrueCommerce Foundry, une vaste gamme de services de commerce unifié et d'applications qui connectent clients, fournisseurs, canaux et systèmes. Cette plateforme révolutionne la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canal grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

La solution s’appuie sur le réseau de commerce mondial TrueCommerce, qui compte plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d’intégration des nouveaux partenaires commerciaux et assure la gestion courante des modifications de mappage et d'étiquetage spécifiques à chaque partenaire.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : TrueCommerce Pack & Ship

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d'approvisionnement, en intégrant tout, de l'EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et marchés numériques, votre système commercial et les étapes suivantes. Pour rester en tête sur le marché mondial dynamique d'aujourd'hui, les entreprises doivent pouvoir exercer leurs activités dans de nombreuses directions différentes à la fois. Mais souvent, cela signifie avoir recours à trop de solutions et de montages. Depuis des décennies, TrueCommerce aide les entreprises à être plus connectées, mieux soutenues et mieux préparées pour l'avenir. C'est pourquoi des milliers d'entreprises, des startups aux entreprises du classement Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.

TrueCommerce : Faites des affaires tous azimuts

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur https://www.truecommerce.com .