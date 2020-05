MONTRÉAL, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne du transport sécurisé a publié cette lettre ouverte afin de contrer l’information erronée qui continue de circuler au sujet de la propreté de l’argent comptant et compte tenu du fait que certains marchands refusent de l’accepter:



La COVID-19 a fait craindre que l’échange d’argent comptant soit responsable de la transmission de germes et de virus. Or, les billets de banque sont-ils réellement pires que votre carte de débit ou de crédit? L’entreprise LendEDU, dont la mission est de renseigner les consommateurs sur les produits financiers, a utilisé un appareil scientifique permettant d’évaluer les bactéries sur une surface donnée pour déterminer le degré réel de saleté des cartes de débit et de crédit, ainsi que de l’argent comptant . L’équipe a testé le recto et le verso de 41 cartes de débit et de crédit différentes, de 27 billets de banque et de 12 pièces de monnaie. Après avoir calculé l’indice moyen de germes décelés sur chaque mode de paiement, les cartes de débit et de crédit se sont avérées le mode de paiement le plus souillé. L’étude a démontré que l’indice moyen de germes des cartes de débit et de crédit était de 285 par opposition à 148 pour les billets de banque et les pièces de monnaie. L’indice des cartes est donc deux fois plus élevé que celui de l’argent. Il n’y a qu’à penser à toutes les surfaces sur lesquelles les cartes sont déposées, comme les tables, les bars ou les comptoirs, pour être ensuite prises, puis glissées dans les machines. En fait, l’indice moyen pour les cartes de plastique était pire que celui de la salle de bain de la Penn Station, à New York, fréquentée par plus de 650 000 personnes lors d’une journée de travail moyenne!

Arrêter d’utiliser l’argent comptant ne fait que punir certains des membres les plus vulnérables de la société : les sans-abri à la recherche de quelques dollars pour s’acheter à déjeuner, les personnes âgées qui ont plus de difficultés avec la technologie, les personnes qui ne détiennent pas de carte de crédit, les organismes de bienfaisance qui organisent des collectes de sous (comme les coquelicots pour les vétérans, les jonquilles pour le cancer, les dons à l’Armée du Salut), les pourboires dans l’industrie du service, et la liste est encore longue. Il est aussi essentiel pour les consommateurs de pouvoir choisir parmi différentes options pour payer leurs biens et services. Alors que certains privilégient la commodité des cartes, d’autres préfèrent la protection de la confidentialité et de l’anonymat que procure l’argent comptant, tout en les aidant à gérer leur niveau d’endettement. L’argent comptant est une part essentielle de notre économie.

Fabio Panetta, un membre du directoire de la Banque centrale européenne , a mentionné récemment que : « Le roulement de l’économie est tributaire d’une disponibilité suffisante d’argent comptant […] qui demeure le principal mode de paiement pour les consommateurs, et qui est d’une importance capitale pour l’inclusion des citoyens socialement vulnérables, comme les personnes âgées ou les groupes à plus faible revenu[…] De façon générale, les billets de banque ne représentent pas un risque particulièrement élevé d’infection comparativement à d’autres types de surfaces fréquemment touchées au quotidien. »

Nous devons cesser de condamner l’argent comptant, et plutôt continuer d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène, tout en faisant preuve de prudence avec les gens qui nous entourent. Il ne faut surtout pas céder à la peur. La meilleure façon de protéger tous les consommateurs et les marchands est de continuer à offrir une variété d’options de paiement et à garder notre économie en mouvement. Lavez vos mains fréquemment, évitez de toucher votre visage et peut-être même lavez vos cartes et votre argent comptant avec les bons produits, mais ne croyez pas protéger qui que ce soit en refusant d’accepter de l’argent comptant ou en le retirant de notre économie.

