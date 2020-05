May 21, 2020 15:20 ET

Bolagets dotterbolag LLC Tardan Gold har fått testresultat för Covid-19 från 271 anställda som arbetar på Tardan-fyndigheten. Det är en del av ett regeringsinitiativ som genomfördes för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset i regionen. Av 271 anställda har 26 testats positivt. Alla har inga symtom. Tardan Gold har genomfört karantänåtgärder i enlighet med instruktioner från den ryska myndigheten Rospotrebnadzor som ansvarar för begränsning av spridningen Covid-19:

De anställda som har testat positivt hållas under uppsikt i en separat karantänanläggning vid Tardan-fyndigheten;

Gruvområdet har stängts så att ingen kan komma in eller ut;

För att övervaka situationen och för att tillhandahålla ett nödvändigt medicinskt bistånd har inrättats en tillfällig medicinsk station med en infektionsläkare från det lokala sjukhuset som blev förordnad till plats.

Gruvan fortsätter att fungera som vanligt, där arbetare som hållas under uppsikt i karantänen ersätts av andra anställda. All personal på platsen är föremål för dagliga temperaturkontroller och obligatorisk användning av personlig skyddsutrustning för att minska risken för att få infektion. Intensiva åtgärder för desinfektion har även genomförts. För närvarande har karantänåtgärder haft en obetydlig inverkan på gruvverksamheten.

Ytterligare åtgärder kommer att vara beroende av efterföljande testresultat. Vi är övertygade om att gruv- och guldproduktion kan fortsätta vid Tardan, även om det kan vara tillfälliga avbrott i en del av gruvan, beroende på antalet smittade personer och deras befattning på fyndigheten. I enlighet med Rospotrebnadzors instruktioner ska anställda släppas ut från uppsikt efter två negativa testresultat utförda med minst 1 dagars intervall.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 109 02 82

E-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se .

