Vilnius, May 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medicinos bankas pirmąjį ketvirtį užbaigė pelningai

Medicinos bankas šiemet pirmąjį ketvirtį uždirbo 0,72 mln. eurų grynojo pelno arba 11 proc. mažiau nei sausį-kovą pernai, kai banko grynasis pelnas siekė 0,81 mln. eurų.

„Pasiektą pirmojo ketvirčio rezultatą vertiname teigiamai. Pasiteisino mūsų nuosekli strategija plėsti paslaugų prieinamumą ir tradiciniais, ir elektroniniais kanalais. Kadangi laikomės tvaraus, subalansuoto augimo principų, tai padėjo efektyviai paskirstyti išteklius ir operatyviai prisitaikyti prie kintančios ekonominės aplinkos“, – sako banko administracijos vadovė Dalia Klišauskienė.

Palyginamuoju laikotarpiu, Medicinos banko grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos sumažėjo 3,8 proc. iki 1,4 mln. eurų, o prekybos užsienio valiuta pajamos – sumažėjo 30,5 proc. iki 0,75 mln. eurų.

Tuo tarpu grynosios Medicinos banko palūkanų pajamos pirmąjį ketvirtį padidėjo 25,7 proc. (0,5 mln. eurų) iki 2,35 mln. eurų.

D. Klišauskienės teigimu, pirmąjį šių metų ketvirtį užfiksuotas minimalus, procento nesiekiantis skolinimosi sumažėjimas – banko suteiktų paskolų portfelis sausį-kovą mažėjo 0,7 proc. iki 202,5 mln. eurų.

Atsižvelgdami į COVID-19 plitimo pristabdytą ekonomiką ir koronaviruso sukeltus sunkumus mūsų klientams, esame pasirengę svarstyti terminuotą paskolų mokėjimų atidėjimą bei kitas pagalbos priemones. Laikomės principo ieškoti kuo glaudesnės partnerystės su savo klientais ir turėti gyvybingų paskolų portfelį, to sieksime ir toliau“, – sako D. Klišauskienė.

Šiemet kovo 31 dieną Medicinos banko turtas buvo 346 mln. eurų, arba 2,9 proc. mažesnis nei 2019 metų pabaigoje.

Medicinos banko įsipareigojimai klientams per pirmąjį ketvirtį sumažėjo 2,5 proc. iki 303,5 mln. eurų. Banko akcininkų nuosavybė nuo 2020 metų pradžios padidėjo 2,1 proc. ir šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 35,3 mln. eurų, kai 2019 m. pabaigoje sudarė 34,6 mln. eurų.

Kontrolinis 89,91 proc. banko akcijų paketas priklauso Konstantinui Karosui, „Western Petroleum Ltd“ – 9,87 proc., verslininkui Vyteniui Rasučiui – 0,22 proc. banko akcijų.

