TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2020. aasta esimene kvartal on olnud meie jaoks väga kiire periood, hoolimata sellest, et SARS-CoV-2 viiruse ja COVID-19 ülemaailmse leviku tõttu paljudes sektorites on ettevõtlustegevus aeglustunud.

Aruandeperioodil on refinantseeritud tagatud võlakirjad 2015/2020 uute võlakirjadega 2020/2024 – igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud intressimääraga 8,00% ja lunastustähtajaga 2024. aasta veebruaris. Pro Kapital kavatseb taotleda uute võlakirjade noteerimist 12 kuu jooksul alates väljaandmise kuupäevast.

Meie kinnisvaraarendused on jätkunud plaanipäraselt. Veebruaris sõlmisime Ratsuri Majade projekti renoveerimis- ja ehituslepingu. Tallinnas, Kristiine linnaosas asuv endine tallihoone renoveeritakse, mahutamaks ainulaadseid kõrgete lagedega kortereid ning renoveeritud maja kõrvale ehitatakse moodne Uus-Hollandi stiilis elumaja koos pool-maa-aluse parkimisega. Järgmise aasta kevadel valmib kokku 39 korterit. Tallinnas jätkub jõudsalt ka Kalaranna Kvartali ehitus - ootame hoonete valmimist juba 2021. aastal. Valmimise ajakavas ei ole viivitusi ette näha ning mõlemale arendusele on tagatud väline rahastamine.

Hetkel ei ole meil Riias käimasolevaid ehitusi. Jätkame luksuskorterite müüki River Breeze Residence'is ja valmistame ette Kliversala kvartali edasiste etappide arendamist. Tallinase elamukvartali ja Brivibase tänava ärikvartali tehniline projekteerimisprotsess jätkub.

Vilniuses on juba müüdud enam kui 70% eelmisel aastal valminud Šaltiniu Namai Attico projekti viiest majast ja kliendid on aktiivsed ka praegustes majandusoludes.

Piirangute tõttu Saksamaal suleti märtsi lõpus Bad Kreuznachis asuv PK Parkhotel Kurhaus, mille kavatseme uuesti avada juuni keskel.

Eriolukorra seisund (välja kuulutatud kõigis meie tegevuspiirkonna riikides) on avaldanud märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja sellest tulenevalt ka meie T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskusele. Eesti kaubanduskeskused olid alates märtsi lõpust suletud ja taasavati 11. mail. Vahepeal lubati tegevust jätkata ainult toidupoodidel ja apteekidel. T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust omav ja haldav tütarettevõte, AS Tallinna Moekombinaat, esitas Harju maakohtule avalduse saneerimismenetluse alustamiseks eesmärgiga lahendada ajutised likviidsusprobleemid, mõistlikult ümber korraldada kohustused ja suurendada kasumlikkust. 03. aprillil 2020 algatas Harju maakohus saneerimismenetluse ja AS Tallinna Moekombinaat peab hiljemalt 02. juunil 2020 esitama kohtule saneerimismeetmeid, sh saneerimise mõju võlausaldajatele käsitleva saneerimiskava. Saneerimiskava kinnitamiseks peavad võlausaldajad selle poolt hääletama ning lõpliku otsuse plaani kinnitamise kohta teeb kohus. Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta T1 Mall of Tallinn, tema üürnike ja koostöö partnerite igapäevast majandustegevust - see tähendab, et T1 Mall of Tallinn jätkab tegevust. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele.

Oleme 2020. aastat alustanud oodatavate müügitulude ja brutokasumi tulemustega. 2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% vähem kui eelmise aasta sama perioodi 10,4 miljonit eurot. 2019. aasta tulemust mõjutas uue hoone valmimine Kristina Majade projektis. Meie müügitulud kinnisvara müügist sõltuvad elamuarendusprojektide valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalsed müügitehingud. 2020. aasta esimese kvartali ärikasum oli

0,3 miljonit eurot, võrreldes 2,6 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Puhastulemit mõjutasid T1 projektiga seotud 2,6 miljoni euro suurused intressikulud,. Seetõttu oli 2020. aasta esimese kvartali puhastulem 3 966 tuhat eurot kahjumit, võrreldes 2019. aasta sama perioodi kahjumiga 113 tuhat eurot.

Aastal 2020 ei näe me ette ühegi käimasoleva kinnisvaraprojekti lõpule viimist, vaid keskendume käimasolevate projektide edasiarendamisele, teeme ettevalmistusi uute projektide alustamiseks ja panustame tavapärase majandustegevuse taastamisele renditegevuses ja hotellinduses.

Paolo Michelozzi

Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2020. aasta esimeses kvartalis oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% väiksem kui võrdlusperioodil (2019 3 kuud: 10,4 miljonit eurot). Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aasta esimese kvartali suuremat müügikäivet mõjutas eluhoone valmimine Kristina Majade arenduses. 2020. aastal jätkab Ettevõtte River Breeze Residence ja Šaltinių Namai Attico arenduste korterite müügiga.

2020. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes 48% võrra ja moodustas 2,1 miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.

2020. aasta esimese kvartali ärikasumi moodustas 0,3 miljonit eurot võrrelduna 2,6 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Ärikasumi langust on mõjutanud vähenenud müügitulud ja üldhalduskulude suurenemine.

2020. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli vastavalt 4,0 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli kolme kuu puhaskahjum 0,1 miljonit eurot. Puhaskahjumit mõjutas negatiivselt AS-i Tallinna Moekombinaat kõrgem intressikulu.

Rahavood põhitegevusest moodustasid 2020. esimeses kvartalis positiivsed 2,0 miljonit eurot võrreldes negatiivse 0,4 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.

Aktsia puhasväärtus oli 31. märts 2020 seisuga 1,19 eurot võrreldes 1,78 euroga

31. märtsil 2019.

Peamised tulemusnäitajad

2020

3 kuud 2019

3 kuud 2019

12 kuud Käive (tuhat EUR) 5 873 10 372 55 276 Brutokasum (tuhat EUR) 2 137 4 142 15 809 Brutokasum, % 36% 40% 29% Ärikasum/ -kahjum (tuhat EUR) 346 2 644 -15 193 Ärikasum/ -kahjum % 6% 25% -27% Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -3 966 -113 -29 121 Puhaskasum / -kahjum, % -68% -1% -53% Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0.07 0.00 -0.48





31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019 Varad kokku (tuhat eurot) 209 622 247 386 210 805 Kohustused kokku (tuhat eurot) 142 022 146 761 139 187 Omakapital kokku (tuhat eurot) 67 600 100 625 71 566 Võla / omakapitali suhe * 2.10 1.46 1.94 Varade tootlus, % ** -1.7% -0.1% -12.8% Omakapitali tootlus, % *** -4.7% -0.1% -34.4% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1.19 1.78 1.26

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 9 459 6 166 10 616 Lühiajalised nõuded 1 281 845 1 475 Varud 40 329 59 962 41 031 Käibevara kokku 51 069 66 973 53 122 Põhivara Pikaajalised nõuded 2 942 677 2 297 Materiaalne põhivara 7 100 7 108 7 146 Kasutusõigusega vara 480 635 519 Kinnisvarainvesteeringud 147 667 171 672 147 365 Immateriaalne põhivara 364 321 372 Põhivara kokku 158 553 180 413 157 699 VARAD KOKKU 209 622 247 386 210 821 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 83 153 14 540 111 759 Ostjate ettemaksed 5 935 5 510 3 974 Lühiajalised võlad tarnijatele 10 837 8 188 8 741 Maksukohustused 849 395 1 155 Lühiajalised eraldised 329 903 267 Lühiajalised kohustused kokku 101 103 29 536 125 896 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 38 398 113 937 10 871 Muud pikaajalised kohustused 1 064 1 140 1 013 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 320 2 004 1 348 Pikaajalised eraldised 137 144 127 Pikaajalised kohustused kokku 40 919 117 225 13 359 KOHUSTUSED KOKKU 142 022 146 761 139 255 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 134 1 082 1 134 Ümberhindluse reserv 3 262 3 262 3 262 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 49 744 76 771 76 725 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -3 788 -43 -26 981 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 67 351 98 071 71 139 Mittekontrolliv osalus 249 2 554 427 OMAKAPITAL KOKKU 67 600 100 625 71 566 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 209 622 247 386 210 821

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020

3 kuud 2019

3 kuud 2019

12 kuud JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 5 873 10 372 55 276 Müüdud toodete ja teenuste kulu -3 736 -6 230 -39 467 Brutokasum 2 137 4 142 15 809 Turustuskulud -161 -142 -728 Üldhalduskulud -1 562 -1 353 -6 013 Muud äritulud 3 27 95 Muud ärikulud -71 -30 -24 341 Ärikasum/-kahjum 346 2 644 -15 178 Finantstulud 1 1 4 Finantskulud -4 244 -2 757 -14 019 Kahjum enne tulumaksu -3 897 -112 -29 193 Tulumaks -69 -1 21 Perioodi puhaskahjum -3 966 -113 -29 172 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -3 788 -43 -26 981 Mittekontrolliv osalus -178 -70 -2 191 Aruandeperioodi koondkahjum kokku -3 966 -113 -29 172 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -3 788 -43 -26 981 Mittekontrolliv osalus -178 -70 -2 191 Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0.07 0.00 -0.48

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020

3 kuud 2019

3 kuud 2019

12 kuud Põhitegevuse rahavood Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum -3 966 -113 -29 172 Korrigeerimised: Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 105 94 399 Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist 0 0 -3 Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha kandmisest 0 0 6 Põhivara väärtuse muutus 0 0 -15 Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 24 236 Finantstulud ja –kulud 4 243 2 756 14 016 Edasilükkunud tulumaksu muutus -27 0 -656 Muud mitterahalised muutused (netosumma) -1 31 419 Muutused käibevahendites: Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -409 1 572 -630 Varudes 703 -582 18 276 Kohustustes ja ettemaksetes 1 336 -4 145 -6 412 Eraldistes 10 10 -51 Põhitegevuse rahavood kokku 1 994 -377 20 413 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -10 -31 -226 Immateriaalse põhivara soetamine -2 -1 -74 Kinnisvarainvesteeringute soetamine -302 -3 533 -6 019 Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 0 0 2 170 Saadud intressid 1 1 4 Rahavood investeerimistegevusest kokku -313 -3 564 -4 145 Rahavood finantseerimistegevusest Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 28 500 0 0 Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine -28 000 0 -500 Saadud laenud 100 7 570 16 461 Tagastatud laenud -648 -3 843 -21 551 Kapitalirendi tagasimaksed -48 -36 -192 Makstud intressid ja muud finantskulud -2 742 -624 -6 910 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -2 838 3 067 -12 692 Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 157 -874 3 576 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 616 7 040 7 040 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 459 6 166 10 616

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

