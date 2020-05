May 22, 2020 03:21 ET

AMSTERDAM, May 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das IBFD freut sich, Brian Arnold (Kanada) als Gewinner des 6. IBFD Frans Vanistendael Awards bekannt zu geben. Er erhält die Auszeichnung für seinen Artikel „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond“, der vom IBFD im Bulletin for International Taxation 12 (2019) veröffentlicht wurde. Prof. Arnold arbeitet aktuell als Senior Adviser bei der Canadian Tax Foundation, der führenden kanadischen Forschungsorganisation im Bereich Steuerrecht, und beschäftigt sich bereits seit über 50 Jahren als Dozent, Autor und Berater mit Steuerfragen.



Erfahrenen Lesern im Bereich internationales Steuerrecht ist Prof. Arnold längst aufgrund seiner hochwertigen Analysen der CFC-Gesetzgebung (Controlled Foreign Corporation, Hinzurechnungsbesteuerung) aus den letzten 25 Jahren ein Begriff. Daher dürfte es keine Überraschung sein, dass er eine neue exzellente Übersichtsarbeit zur CFC-Gesetzgebung verfasst hat. In seinem aktuellen Artikel untersucht Prof. Arnold detailliert, wie sich die Grundlagen der CFC-Gesetzgebung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt entwickelt haben. Dabei kombiniert er seine Analyse mit einer kreativen Argumentation dafür, dass eine Erweiterung des CFC-Konzepts wichtige BEPS-Probleme (Base Erosion and Profit Shifting, Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung) lösen könnte – und zwar mit besseren Ergebnissen als dies durch die zweite Säule des sogenannten BEPS 2.0 möglich wäre. Dies gilt insbesondere für die Auswirkungen auf die Souveränität von Entwicklungsländern und ihr Recht, Steuerbefugnisse für ordnungspolitische Ziele einzusetzen. Aus diesen Gründen kam die Jury des 6. Frans Vanistendael Awards zu der Entscheidung, dass der Artikel von Prof. Arnold Wissenschaftlern die Möglichkeit gibt, ihr Verständnis der CFC-Gesetzgebung und der internationalen Besteuerung zu vertiefen, und darüber hinaus mit streitbaren Vorschlägen wichtige Ansatzpunkte für die weitere Entwicklung liefert.

Der IBFD Frans Vanistendael Award für internationales Steuerrecht wurde ins Leben gerufen, um weltweit hervorragende Forschungsergebnisse zum internationalen Steuerrecht zu fördern. Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie konnte die Preisverleihung nicht wie in den vergangenen Jahren im Hauptsitz des IBFD in Amsterdam abgehalten werden. Die Bekanntgabe des Gewinners wird am 19. Mai auf der IBFD-Website zusammen mit einem Video von Prof. Frans Vanistendael und Prof. Pasquale Pistone sowie einem kurzen Video des Gewinners Prof. Arnold veröffentlicht. Um die Bekanntgabe des Gewinners anzusehen, klicken Sie hier

Zur Jury des 6. Frans Vanistendael Awards gehörten Cécile Brokelind, Patricia Brown, Cliff Fleming, Rick Krever, Adolfo Martín, Jörg Manfred Mössner, Pasquale Pistone (Vorsitzender), Jennifer Roeleveld und Dikshit Sengupta.

Vergangene Gewinner des Frans Vanistendael Awards waren John Avery Jones und Jürgen Lüdicke, Wolfgang Schön, Romero Tavares, Tsilly Dagan sowie Aitor Navarro.

Das IBFD nimmt Einreichungen für den 7. IBFD Frans Vanistendael Award bis zum 31. Dezember 2020 unter der folgenden E-Mail-Adresse entgegen: ibfd.award@ibfd.org . Eingereicht werden können alle Artikel, Buchkapitel und Bücher zum internationalen (einschließlich europäischen) Steuerrecht, die im Jahr 2020 veröffentlicht wurden bzw. werden. Die Verleihung des 7. Frans Vanistendael Award findet im Mai 2021 im IBFD-Hauptsitz in Amsterdam statt.

