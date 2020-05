May 22, 2020 09:00 ET

LAVAL, Québec, 22 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) annonce aujourd’hui certains résultats financiers et présente les faits saillants des activités de son deuxième trimestre se terminant le 31 mars 2020. Les états financiers intérimaires consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse https://www.sedar.com/ .



Faits saillants :

Le 3 février 2020, la Société obtient un nouveau prêt à terme de 1,45 million $ servant principalement à rembourser en totalité le solde du prêt à terme libellé en $US de 1,07 million $;

Le 11 février 2020, la Société lance une version bêta de son nouveau produit innovateur, le 3D Pocket Website TM ;

; Le 13 février 2020, la Société complète l’acquisition d’Immersolution Inc., un revendeur d’équipements de photographie 3D;

Pour son deuxième trimestre 2020 (Q2-20), le volume marchand brut de la Société augmente de 9,1% comparativement à Q2-19, dont 17% pour les mois de février et mars 2020;

Pour Q2-20, les revenus totalisent 891k$ comparativement à 1 226k$ pour Q2-19, soit une diminution de 335k$, qui s’explique principalement par le changement du mode de facturation des marchands du brut au net en mars 2019 (-422k$) et par une baisse des revenus de la plateforme Tourbuzz (-120k$ ou -15%) qui s’explique en partie par les impacts économiques liés à la crise du COVID-19, et partiellement compensés par la contribution d’Immersolution (+206k$) suivant son acquisition le 13 février 2020;

Pour Q2-20, la Société a enregistré une marge brute (avant amortissement) de 78,2% comparativement à 59,7% pour Q2-19, soit une amélioration de 18,5 points qui s’explique en bonne partie par le changement de mode de facturation des marchands du brut au net en mars 2019;

Pour Q2-20, la Société a réduit ses charges opérationnelles de 92k$ ou 12,9% comparativement à Q2-19 alors que la réduction est de 601k$ ou 33,8% sur les 6 premiers mois de l’exercice;

Pour Q2-20, le BAIIA est de 78k$ comparativement à 21k$ pour Q2-19, soit une amélioration de 57k$ ainsi qu’une amélioration de 312k$ sur les 6 premiers mois de l’exercice;

Pour Q2-20, les activités opérationnelles ont généré des flux de trésorerie de 96k$ comparativement à des flux générés de 78k$ pour Q2-19, soit une amélioration de 18k$.

Au 31 mars 2020, l’encaisse totalise 422k$ comparativement à 219k$ au 31 décembre 2019 et 178k$ au 31 mars 2019. Au 31 mars 2020, les liquidités de la Société totalisent 662k$ en incluant les marges de crédit inutilisées.

Vue d’ensemble – Impacts de la COVID-19

Au cours du deuxième trimestre 2020, l’éclosion d’une nouvelle souche de coronavirus (COVID-19) a entraîné une crise sanitaire mondiale qui continue d’avoir des incidences majeures sur l’économie globale et sur les marchés financiers. Au cours du trimestre, la Société a observé un ralentissement progressif des activités dans le secteur immobilier et par le fait même, une baisse progressive de ses revenus qui s’est accentuée vers la fin du trimestre avec les mesures de distanciation sociale et de confinement imposés à ses clients photographes en Amérique du Nord. La Société a réagi rapidement à la situation en adoptant certaines mesures ciblées, continuera à évaluer la situation régulièrement et prendra d’autres mesures, lorsque nécessaire, afin de minimiser les répercussions sur l’entreprise.

Lorsqu’elle considère les mesures prises rapidement face à cette crise afin de pallier aux effets reliés au COVID-19, les résultats encourageants des dernières semaines, les liquidités actuelles et la bonne situation financière de l’entreprise, la Société est confiante de pouvoir poursuivre le plan d’affaires et la stratégie commerciale actuellement déployée. De plus, les changements importants observés des comportements et des besoins des clients combinée à l’offre de services existante et à venir de la Société dont pourront bénéficier ses clients, particulièrement pour la demande en forte croissance de visites virtuelles (visites immersives 3D), démontrent à la Société qu’elle devrait pouvoir ressortir encore plus forte de cette crise en consolidant davantage sa place de leader sur le marché des visites immersive 3D.

Principales données financières

Période de 3

mois terminée le

31 mars 2020 Période de 3

mois terminée le

31 mars 2019 Période de 6

mois terminée le

31 mars 2020 Période de 6

mois terminée le

31 mars 2019 En milliers $ En milliers $ En milliers $ En milliers $ Volume marchand brut (VMB)* 2 203 2 019 3 795 3 761 Produits ** 891 1 226 1 492 2 528 CMV et frais directs 194 494 225 972 Marge brute **

(avant amortissement) 696 732 1 268 1 556 Amortissement 131 115 280 244 Charges opérationnelles 619 711 1 175 1 776 BAIIA 78 21 92 (220) Autres dépenses (revenus) 227 (153) 424 (1 250) Bénéfice net (perte nette) (308) 59 (638) 721 Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire (0,00) 0,00 (0,01) 0,01

* Le VMB représente la valeur de toutes les transactions effectuées par les marchands utilisant la plateforme d’Urbanimmersive pour la facturation ou la collecte des paiements de leurs services

** Changement du mode de facturation des marchands du brut au net en mars 2019

Réalisations

« Au cours de ce deuxième trimestre pour lequel nous avons dû naviguer dans une conjoncture économique défavorable en lien avec la crise sanitaire et économique mondiale liée au COVID-19, nous sommes excessivement fiers des résultats accomplis. Bien que nous ayons observé un ralentissement progressif des activités du secteur immobilier au cours du trimestre, s’étant accentué au cours du mois de mars à la suite des restrictions de distanciation et de confinement imposés aux photographes immobiliers en Amérique du Nord, nous avons, grâce aux efforts soutenus de toute l’équipe, conclu un trimestre historique pour Urbanimmersive. D’un point de vue financier, nous avons su manœuvrer à travers cette conjoncture difficile pour améliorer plusieurs de nos métriques comparativement à la même période l’an dernier, que ce soit au niveau de volume marchand brut, de la marge brute, du BAIIA, des flux générés par les activités opérationnelles ou des liquidités disponibles », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction.

« Ce trimestre nous a également permis de lancer une version bêta de notre nouvelle visite immersive 3D innovatrice (3D Pocket WebsiteTM) qui est le parfait amalgame entre notre technologie d’émulateur 3D et notre plateforme transactionnelle de Tourbuzz et qui, dans le contexte actuel de distanciation sociale, est en train de devenir non plus un service de marketing à grande valeur ajoutée mais une nécessité pour une majorité de photographes professionnels. Sa vitesse et son coût avantageux de production et de post-production, sa qualité d’image ainsi que sa capacité à être opéré hors ligne en font un produit unique doté d’un avantage concurrentiel majeur dans ce créneau de marché et dont le ‘timing’ de son lancement ne peut être meilleur. De plus, notre acquisition récente d’Immersolution, revendeur d’équipements de photographie 3D, nous permets maintenant d’offrir une solution complète à nos clients et de bénéficier de revenus et de flux de trésorerie additionnels en ces temps de crise. Avec sa versatilité et ses caractéristiques uniques, notre nouveau produit (3D Pocket WebsiteTM) devrait également nous permettre de diversifier nos activités dans de nouveaux secteurs d’activités tels que le commercial et l’industriel, et ainsi nous permettre d’accélérer notre croissance », a également déclaré Ghislain Lemire.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Conférence téléphonique pour les investisseurs

Urbanimmersive organisera une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats et répondre aux questions à 13h00 (Heure normale de l’Est) vendredi le 22 mai 2020. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro sans frais (877) 620-1735 ou le numéro international (470) 414-9786 cinq à 10 minutes avant le début prévu de la conférence. Une réécoute sera disponible pendant 7 jours, soit du 22 mai 2020 (13h00) au 29 mai 2020 (13h00). Le numéro à composer pour la réécoute est le (855) 859-2056 ou le (404) 537-3406. Le numéro d’accès pour la conférence et la réécoute est le 3168656.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Urbanimmersive inc.

Ghislain Lemire

Président et Chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com