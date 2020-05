May 22, 2020 09:00 ET

May 22, 2020 09:00 ET

Incap Oyj Pörssitiedote 22.5.2020 klo 16.00

Incapin tehdastuotanto Intiassa aloitettu uudestaan pandemiaan liittyvien rajoitusten keventyessä

Intian hallitus määräsi maaliskuussa kaikki osavaltioiden hallitukset aloittamaan ulkonaliikkumiskiellon COVID-19-pandemian hillitsemiseksi. Tämän seurauksena Incap tiedotti Intian Karnatakassa sijaitsevan tehtaan sulkemisesta 23.3.2020. Pandemian hillitsemiseksi määrättyjä rajoituksia Karnatakan alueella on nyt kevennetty ja Incapin tuotanto tehtaalla on aloitettu uudestaan.

Incapin tehdas Straffordshiressä, Isossa-Britanniassa toimii edelleen jonkin verran alhaisemmalla kapasiteetilla hallituksen COVID-19-pandemian hillitsemistoimenpiteiden vuoksi.

“Rajoitusten keventäminen on erittäin positiivinen uutinen. Koska rajoitukset ovat olleet voimassa huhti–toukokuussa, arvioimme edelleen, että pandemialla tulee olemaan suurempi vaikutus tulokseemme toisella vuosineljänneksellä kuin ensimmäisellä. Siitä huolimatta olemme iloisia, että kaikki yksikkömme ovat jälleen käynnissä. Työntekijöidemme ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistaminen on meille edelleen tärkeintä ja olemme ottaneet tehtaillamme käyttöön useita suojaustoimenpiteitä. Seuraamme myös tilanteen kehittymistä tarkasti ja toimimme paikallisten hallitusten ja terveydensuojeluviranomaisten ohjeiden mukaisesti,” toteaa Otto Pukk, Incapin toimitusjohtaja.

Lisätietoja (englanniksi):



Otto Pukk, toimitusjohtaja, Incap Oyj, puh. +372 508 0798

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimisvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

Liite