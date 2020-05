May 22, 2020 11:08 ET

May 22, 2020 11:08 ET

Nasdaq First North Growth Market

Selskabsmeddelelse nr. 19/2020 Odense, 22. maj 2020









Revideret dagsorden til generalforsamling i Scape Technologies A/S

Scape Technologies A/S har i dag udsendt revideret dagsorden til selskabets ordinære generalforsamling fredag den 29. maj 2020.

Revideringen vedrører alene punkt 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Claus Risager har meddelt bestyrelsen for Scape Technologies A/S, at han på grund af tidsnød ikke modtager genvalg og ønsker at trække sig fra selskabets bestyrelse ved den kommende generalforsamling den 29. maj 2020.



"Fra Scapes bestyrelse og ledelse skal der lyde en stor tak til Claus for hans mangeårige solide arbejde i bestyrelsen og hans værdifulde bidrag til selskabets udvikling. Claus' indsigt i robotindustrien har været af stor betydning for fastlæggelse af den strategi, der nu er ved at blive gennemført", udtaler selskabets formand Jens Munch-Hansen.

Bestyrelsen for Scape Technologies A/S vil på generalforsamlingen i stedet foreslå valg af Leif Thomsen, der er administrerende direktør i RoboTool A/S i Vejen og i mange år har arbejdet med implementering af industrirobotter og automationsløsninger.

Det er Scape Technologies’ strategi at vokse og skalere løsningssalget via systemintegratorer og robotleverandører. Leif Thomsen vil derfor ved valg til selskabets bestyrelse kunne bringe værdifuld brancheerfaring ind i selskabet fra dette segment og dermed bidrage til selskabets videre markedsudvikling og profitabilitet.

Claus Risager er stifter af og CEO for Blue Ocean Robotics gruppen, der også omfatter datterselskaberne UVD Robots, GoBe Robots samt PTR Robots. Blue Ocean Robotics ejer 10% af aktierne i Scape Technologies A/S. På grund af en stor vækst i Blue Ocean Robotics og ikke mindst UVD Robots er tiden blevet en knap faktor for Claus Risager.

Da Scape Technologies A/S efter en modernisering af selskabets tekniske platform, nu bevæger sig ind i en ny fase med større fokus på global udbredelse af bin-picker systemerne, har Claus Risager ønsket at træde ud af bestyrelsen i selskabet samt bidrage til at finde et nyt bestyrelsesmedlem, som på afgørende vis kan være med til at sikre succes i den kommende periode. Claus Risager har i den forbindelse været med til at pege på Leif Thomsen som en af de mest kompetente inden for industriel robotteknologi.





Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.





Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

Vedhæftet:

Revideret dagsorden til generalforsamling i Scape Technologies A/S

Vedhæftet fil