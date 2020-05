May 22, 2020 11:15 ET

La société ferroviaire a pour but de favoriser l’efficacité au sein des chaînes d’approvisionnement

MONTRÉAL, 22 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’en collaboration avec l’Administration portuaire d’Halifax, les parties prenantes, les transporteurs maritimes et les clients, il offrira dorénavant des solutions intégrées à son triage de Moncton afin de réduire le transport par camion sur de courtes distances dans la ville d’Halifax.

« Ce service intermodal jouera un rôle majeur dans les solutions intégrées globales qui créent de la valeur et favorisera la croissance économique dans la région de l’Atlantique, a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. Nous sommes heureux de passer à la prochaine étape de ce projet qui sera bénéfique pour tous nos partenaires et tous nos clients. »

« Le terminal intermodal du CN à Moncton continue de générer des retombées positives sur la circulation des camions puisque les conteneurs sont chargés et déchargés sur les wagons à cet endroit, plutôt que de circuler par camion entre Moncton et Halifax, a expliqué le capitaine Allan Gray, président-directeur général, Administration portuaire d’Halifax. L’expansion du terminal intermodal existant du CN à Moncton fait état de résultats positifs dans le cadre de cette phase initiale de développement. Nous continuerons de collaborer avec le CN, les exploitants de terminaux et les transporteurs maritimes afin de développer une chaîne d’approvisionnement plus durable. »

