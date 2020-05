AS LHV Group

May 22, 2020 13:47 ET

Täna, 22. mail lõppes AS-i LHV Group täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvate võlakirjade (AT1 võlakirjade) pakkumine finantsinstitutsioonidele ja suurema investeerimisportfelliga teadlikumatele investoritele. Kokkuvõttes märgiti AT1 võlakirju 29 investori poolt summas 23 miljonit eurot, seega märgiti emissiooni esialgne maht 10 miljonit eurot rohkem kui kahekordselt üle. LHV kasutas õigust suurendada emissiooni mahtu 15 miljoni euroni. 15 miljoni euro mahtu ületavaid märkimisavaldusi emitent ei rahuldanud.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 219 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee