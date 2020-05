May 22, 2020 15:06 ET

MONTRÉAL , 22 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : FRO.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« Fronsac ») annonce ses résultats pour le trimestre terminé le 31 mars 2020 et des distributions mensuelles de 0,213¢ par part, soit 2,555¢ par part annuellement, lesquelles seront payables les 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2020 aux porteurs de parts inscrits aux livres en date des 15 juillet, 14 août et 15 septembre 2020 respectivement.



Pour le trimestre terminé le 31 mars 2020, Fronsac a généré des fonds récurrents par part provenant de l’exploitation (« FPE Récurrents ») de 1,10¢ comparativement à 0,98¢ par part pour le trimestre terminé le 31 mars 2019, soit une augmentation de 12%. Les FPE Récurrents ont totalisés 1 462 713$, soit une augmentation de 46% (1 000 484$ au cours du même trimestre en 2019). Au cours du premier trimestre 2020, les revenus de location ont atteint 2 863 606$ alors qu’ils étaient de 1 999 095$ au cours du même trimestre en 2019, soit une augmentation de 43%. Le résultat opérationnel net s’est établi à 2 198 785$ alors qu’il était de 1 556 756$ au même trimestre en 2019, soit une augmentation de 41%. Pour le premier trimestre de 2020, Fronsac a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 4 118 476$ ou 3,10¢ par part comparativement à un résultat net de 50 870$ ou 0,05¢ par part au cours du même trimestre en 2019.

Jason Parravano, président et chef de la direction a déclaré: « Il est important de mentionner encore une fois la croissance que nous avons connue durant le dernier trimestre. De plus, je crois que nous sommes en excellente position pour naviguer la crise actuelle. Nous avons récemment vue une vague d’optimisme chez nos locataires due au déconfinement graduel. »

Les tableaux ci-dessous présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que la réconciliation des frais provenant de l’exploitation pour les périodes des 31 mars 2020 et 2019. Ils devraient être lus en lien avec les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour les périodes des 31 mars 2020 et 2019.

RÉSUMÉ DE L'INFORMATION ANNUELLE 3 mois Périodes terminées les 31 mars 2020 2019 Δ % Situation financière Revenus de location 2 863 606 1 999 095 864 511 43 % Revenus totaux 2 863 606 1 999 095 864 511 43 % Résultat net (perte nette) et résultat global (perte globale) 4 118 476 50 870 4 067 606 7,996 % Résultat opérationnel net (1) 2 198 785 1 556 756 642 029 41 % FPE (1) 1 462 713 1 000 484 462 229 46 % FPE récurrents (1)(2) 1 462 713 1 000 484 462 229 46 % FPEA (1) 1 349 626 970 747 378 879 39 % BAIIA (1) 2 020 860 1 474 163 546 697 37 % Immeubles de placement (3) 160 828 581 107 597 405 53 231 176 49 % Total de l'actif 155 220 627 100 749 003 54 471 624 54 % Total des dettes et emprunts (4) 71 064 054 50 549 310 20 514 744 41 % (incluant les lignes de crédit) 76 887 604 54 979 310 21 908 294 40 % Total des débentures convertibles 2 985 538 1 580 732 1 404 806 89 % Total des capitaux propres 71 358 784 41 842 156 29 516 628 71 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 132 966 393 101 606 238 31 360 155 31 % Par part FPE 0.0110 0.0098 0.0012 12 % FPE récurrents 0.0110 0.0098 0.0012 12 % FPEA 0.0102 0.0096 0.0006 6 % Distributions 0.0064 0.0056 0.0008 14 % (1) Voir les sections appropriées pour le rapprochement à la mesure IFRS la plus rapprochée et la section ''Mesures financières non-définies par les IFRS'' (2) Les FPE récurrents excluent les ''Autres revevenus'' tels que présentés dans les états financiers consolidés (3) Inclut la valeur des immeubles de placement détenus par l’intermédiaire de coentreprises; voir la note 4 (Immeubles de placement) et la note 5 ([1] valeur des immeubles productifs; [2] immeubles locatifs et [3] immeubles en cours d’aménagement) des états financiers consolidé (4) Exclut les débentures convertibles





CONCILIATION DU RÉSULTAT NET AUX FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION 3 mois Périodes terminées les 31 mars 2020 2019 Δ Résultat (perte) net attribuable aux porteurs de parts 4 118 476 50 870 4 067 606 Coûts d'émission des débentures - - - Δ de la valeur des immeubles (2 377 881 ) 842 237 (3 220 118 ) Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises (404 906 ) 76 151 (481 057 ) Rémunération fondée sur des parts 180 000 63,180 116 820 Δ de la composante passif des débentures convertibles (37 788 ) (12 749 ) (25 039 ) Δ de la juste valeur des instruments financiers dérivés (21 900 ) (19 205 ) (2 695 ) Désactualisation des obligations locatives 6 712 - 6 712 Impôts sur le résultat - - - FPE(1) - de base 1 462 713 1 000 484 46 % FPE par part - de base 0.0110 0.0098 12 % Intérêts payés sur débentures convertibles (si dilutives) - - - FPE - dilué 1 462 713 1 000 484 46 % FPE par part - dilué 0.0110 0.0098 12 % FPE récurrents(2) - de base 1 462 713 1 000 484 46 % FPE récurrents par part - de base 0.0110 0.0098 12 % Distributions 875 793 563 825 311 968 Distributions par part 0.0064 0.0056 14 % FPE - de base après distributions 0.0046 0.0043 0.0003 FPE récurrents - de base après dist. 0.0046 0.0043 0.0003 Distributions en % de FPE - de base 58 % 56 % 2 % Distributions en % de FPE récurrents - de base 58 % 56 % 2 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation De base 132 966 393 101 606 238 31 360 155 Dilué 132 966 393 101 606 238 31 360 155 (1) Voir les sections appropriées pour le rapprochement à la mesure IFRS la plus rapprochée et la section '''Mesures financières non-définies par les IFRS'' (2) Les FPE récurrents excluent les ''Autres revenus'' tels que présentés dans les états financiers consolidés





À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l’acquisition d’immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Fronsac met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêts, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité règlementaire l’exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation) n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Les états financiers du 31 mars 2020 et le rapport de gestion de FPI Fronsac peuvent être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com

