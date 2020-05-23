紐約, May 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rosen Law Firm (羅森律師事務所) 是一家全球投資者權利律師事務所，提醒在 2018 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 27 日 (包括首尾兩天) (下稱「集體訴訟期」) 購買 Grand Canyon Education, Inc. (NASDAQ: LOPE) 證券的投資者，2020 年 7 月 13 日將是其提出證券集體訴訟首席原告人申請的重要最後限期。該訴訟旨在根據聯邦證券法為 Grand Canyon 投資者追討賠償金。



要參與 Grand Canyon 集體訴訟，請瀏覽： http://www.rosenlegal.com/cases-register-1761.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 瞭解集體訴訟詳情。





上述訴訟尚未獲得集體訴訟確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您可以保留選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。





根據訴訟，在整個集體訴訟期，被告作出虛假和／或誤導性陳述，和／或未披露： (1) Grand Canyon University (「GCU」) 不會是並且不是一個適當的非營利組織，因為它仍然處於 Grand Canyon 的控制之下；(2) Grand Canyon 不會成為 GCU 的第三方服務供應商，但寧願並且確實會繼續有效地經營實體；(3) Grand Canyon 的員工擔任 GCU 的管理層；以及 (4) GCU 作為表外實體，Grand Canyon 能夠將支出及成本集中到表外實體，以換取不成比例的收入，從而誇大了 Grand Canyon 的財務業績。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。





集體訴訟已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 7 月 13 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。如要參與訴訟，請瀏覽： http://www.rosenlegal.com/cases-register-1761.html ；如需討論您在本集體訴訟中的權利或利益，請聯絡 Rosen Law Firm 的 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 。

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Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，該事務所每年的排名都在前三位。Rosen Law Firm 為投資者爭取獲得的金額已達數億美元。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。

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