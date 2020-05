May 25, 2020 01:15 ET

Lehdistötiedote 25.5.2020 klo 8.15

INVESTORS HOUSE: WALK THE TALK – VALMISTUVAN ASUINKOHTEEN ESG-VAIKUTUKSET

Koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjussa toimivan Investors Housen yhteisyrityksen uusi asuinkohde Pohjois-Helsingissä Pilvipyörteentiellä on valmistunut. Asukkaat muuttavat 25 huoneiston kohteeseen kuluvan kuun lopussa. Kohteen rakentaminen aloitettiin alkukesällä 2019 ja sen valmistui suunnitellusti.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Investors Housen ESG-linjauksissa korostuu yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Kehitys- ja rakennusvaiheessa saatoimme tarjota töitä suunnittelijoille ja rakentajille noin 60 henkilötyövuoden edestä. Nyt tarjoamme uuden kodin 40 ihmiselle. Tähänastinen verojalanjälki on noin 1,4 M€ hankkeessa, joka samalla tukee järkevänhintaisten, modernien asuntojen tarjontaa pk-seudulla. ESG on meille ensisijassa tekoja. Walk the talk.’’

Helsinki 25.5.2020

Investors House Oyj

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.