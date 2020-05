May 25, 2020 02:30 ET

May 25, 2020 02:30 ET



HEEROS OYJ Yhtiötiedote 25.5.2020 klo 9.30

Muutoksia Heeroksen johtoryhmään

Heeros jatkaa johtamisjärjestelmänsä uudistamista asiakaslähtöisemmäksi. Osana prosessia johtoryhmään on uutena jäsenenä nimetty Myynti- ja markkinointijohtaja (Director, Sales & Marketing) Jarno Lehikoinen.

Jarno aloitaa tehtävässään 1.7.2020. Hänen vastuualueinaan ovat Heeros-konsernin uusasiakashankinta sekä markkinoinnin johtaminen. Jarno raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Ennen siirtymistään Heerokselle Jarno on toiminut seitsemän vuotta myyntijohtajana Talenomilla. Jarnolla on sitä kautta laaja-alainen kokemus tilitoimistoalalta sekä B2B-myynnin johtamisesta ja prosessien kehittämisestä.

”Jarno tuo Heerokseen valtavan määrän myyntiosaamista, näkökulmaa taloushallinnon alalta sekä kokemusta isojen asiakaskokonaisuuksien ratkaisuista”, Mikko Pilkama sanoo.

”Otan suurella mielenkiinnolla vastaan mahdollisuuden liittyä kasvuyritys Heeroksen johtoryhmään. Heeroksen visio toimialan edelläkävijyydestä sekä asiakaslähtöisimmästä toimintamallista luo erittäin hyvän lähtökohdan myynnin vauhdittamiseksi.” Jarno Lehikoinen sanoo.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.