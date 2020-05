May 25, 2020 04:03 ET

May 25, 2020 04:03 ET

København, May 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --





Bording Group har d.d. indgået aftale med ejerne af Yellow A/S, om overtagelse af samtlige af Bording Groups aktier i det digitale reklamebureau Umwelt A/S.



Salget påvirker ikke Bording Groups økonomiske udsigter for 2020.



Transaktionen forventes gennemført d. 29. maj 2020.



Med venlig hilsen



F.E. Bording A/S





Bernt Therp



Adm. direktør





Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til:



Adm. direktør Bernt Therp, tlf. 70 11 50 11