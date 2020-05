May 25, 2020 05:00 ET

May 25, 2020 05:00 ET

Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset johdossa 25.5.2020 klo 12.00





Panostaja Oyj nimitysuutinen: Riikka Kivimäki Oscar Softwaren toimitusjohtajaksi

Panostajan sijoituskohteen Oscar Software Holdings Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu datanomi, MBA Riikka Kivimäki (s. 1968). Yhtiön aiempi toimitusjohtaja Simo Salminen jättää samalla tehtävänsä.

Kivimäki ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan viimeistään 10.8.2020. Oscar Software Holdings Oy:n väliaikaisena toimitusjohtajana toimii hallituksen jäsen ja Panostajan sijoitusjohtaja Miikka Laine, kunnes Riikka Kivimäki aloittaa tehtävässään.

Riikka Kivimäellä on yli 20 vuoden kokemus tuote- ja palvelukehityksestä ja sen johtamisesta IT-toimialalta, jossa hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä. Ennen siirtymistään Oscarille Kivimäki on työskennellyt viimeksi Sofigate Oy:ssä Senior Executive-roolissa vastaten Mid-Market liiketoimintayksiköstä. Sitä ennen hän on työskennellyt mm. Sofigate Tampere Oy:n toimitusjohtajana, Teleperformance Finland Oy:n toimitusjohtajana sekä useissa eri johtotehtävissä Telia Mobile Suomen palveluksessa. Hänellä on vahva kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta henkilöstöä ja asiakkaita kuunnellen.

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311

