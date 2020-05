Bang & Olufsen A/S

Herved følger offentliggørelsesdatoer for Bang & Olufsens planlagte selskabsmeddelelser til NASDAQ Copenhagen A/S, herunder også datoer for generalforsamlinger i 2020 og 2021. Delårsrapporter og årsrapport vil blive offentliggjort de anførte datoer om morgenen.

2020

Onsdag 3. juni Ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag 7. juli Årsrapport 2019/20

Torsdag 20. august Generalforsamling

(Seneste frist for emner til dagsordenen er 9. juli)

Torsdag 1. oktober Delårsrapport (1. kvartal 2020/21)

2021

Tirsdag 12. januar Delårsrapport (2. kvartal 2020/21)

Torsday 8. april Delårsrapport (3. kvartal 2020/21)

Onsdag 7. juli Årsrapport 2020/21

Torsdag 19. august Generalforsamling

(Seneste frist for emner til dagsordenen er 8. juli)

For mere information, kontakt venligst:

Director, Investor Relations, Martin Raasch Egenhardt, telefon: +45 5370 7439

