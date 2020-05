VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTCQB : SHRMF), une société des sciences de l’optimisation humaine mettant l’accent sur la kétamine et la médecine psychédélique continue de renforcer son conseil d’administration en nommant des dirigeants d’entreprise et des leaders d’opinion accomplis ayant fait leurs preuves dans l’avancement de la recherche et de la sensibilisation dans le domaine de la dépression, du trouble de stress post-traumatique (« SSPT ») et des troubles liés à la toxicomanie (« DPS »). Dans cette optique, Champignon est heureux de nommer le Dr Bill Wilkerson, LL.D. (Hon) sur son conseil d’administration.

Cadre doté de nombreuses années d’expérience dans les domaines des affaires, du gouvernement, de la radiodiffusion, des arts et de la gestion de crise en entreprise, le Dr Wilkerson est un pionnier primé à 8 reprises en matière de santé mentale en milieu de travail. Il a dirigé une initiative internationale basée au Canada de 1998 à 2012 afin de recruter les grands employeurs pour soutenir la santé mentale des employés, introduisant l’expression et le concept de santé mentale en milieu de travail. Le Dr Wilkerson était auparavant président de l’une des plus grandes sociétés d’avantages sociaux au Canada, Liberty Health, et a occupé des postes de haute direction à la Banque Royale du Canada, à la CBC et au Toronto Symphony Orchestra.

Le Dr Wilkerson a également été conseiller en affaires et en communications dans le secteur des sports et du divertissement, ayant travaillé avec la Ligue nationale de hockey, le Temple de la renommée du hockey, les Blue Jays de Toronto, la Ligue canadienne de football, TSN, CTV et le Rogers Centre. Le Dr Wilkerson a lancé et présidé le Forum États-Unis/Canada sur la santé mentale et la productivité qui a alterné entre Washington, Ottawa, Boston, Toronto et Denver. Le Dr Wilkerson a également présidé une campagne de 4 ans (2013-2017) à travers l’Europe dirigée par les entreprises, intitulée « Target Depression in the Workplace », et le Forum européen des chefs d’entreprise pour la santé mentale en milieu de travail. Il a voyagé dans plus de vingt capitales européennes pour partager son message avec des institutions aussi réputées et diverses que la Banque centrale européenne et la Royal Mail.

« Je suis heureux de rejoindre le conseil d’administration de Champignon et, ce faisant, d’aider à déployer, enfin, des traitements de la dépression qui fonctionnent, travaillent vite, rétablissent la santé, nourrissent l’espoir, animent la productivité au travail et sauvent des vies », dit le Dr Wilkerson. « La mission de cette entreprise est fondamentale et durable afin de répondre à un besoin public pressant. C’est à cela que servent mes vingt-deux années de défense de la santé mentale en milieu de travail. Cette fonction d’administrateur me permet également de soutenir et d’aider à faciliter la vision du médecin chercheur extraordinairement compétent et dévoué, le Dr Roger McIntyre, un leader mondial dans un domaine qui requiert son genre de détermination, de courage, de compassion et de connaissances. Je suis rempli d’humilité et reconnaissant d’avoir l’occasion de servir. »

Le Dr Roger McIntyre, PDG de Champignon, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir le Dr Wilkerson au sein de notre conseil d’administration. J’ai personnellement hâte de travailler avec lui, car ses décennies de leadership éclairé en santé mentale et son vaste réseau mondial seront essentiels pour guider nos initiatives stratégiques et stimuler notre croissance opérationnelle. Alors que nous ouvrons la voie, les conseils et l’expertise du Dr Wilkerson renforceront nos offres de solutions qui sont essentielles à la mission afin de mieux servir nos patients ainsi que nos employés et nos actionnaires. Je suis fermement convaincu que les meilleurs processus ont une vision axée sur les personnes. Les années de diligence et d’empathie constantes du Dr Wilkerson dans ce domaine sont une contribution précieuse à nos efforts en général. »

La société annonce également la démission de M. Joe Perino de son conseil d’administration. Champignon remercie M. Perino pour ses contributions à ce jour et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands est une entreprise axée sur la recherche spécialisée dans la formulation d’une gamme de produits de santé à base de champignons médicinaux ainsi que de nouvelles plateformes de livraison de kétamine, d’anesthésiques et d’adaptogènes pour les industries de la nutrition, du bien-être et de la médecine alternative. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d’améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues. Dans le cadre d’un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, la société mène des études précliniques et d’éventuels essais cliniques sur l’homme, dans le but de démontrer l’innocuité et l’efficacité de l’association de la psilocybine et du cannabidiol dans le traitement de trauma crânien léger (TCL) avec un SSPT ou SSPT distinct. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société au : https://champignonbrands.com/ .

Dr Roger McIntyre

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances quant aux performances futures, les déclarations que nous faisons concernant le financement et les plans d'entreprise relatifs à l'arrangement potentiel sont "énoncés prospectifs." Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que «plans», «attend» ou «ne s'attend pas», «est attendu», «estime», «prévoit», «prévoit» ou «ne prévoit pas» , ou "croit", ou des variantes de tels mots et expressions ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "pourraient", "pourraient" ou "seront" pris, se produiront ou seront réalisés. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, événements ou développements réels soient sensiblement différents de tout résultat, événement ou développement futur exprimé ou sous-entendu par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les besoins de financement supplémentaire de la Société, et l'effet des conditions du marché des capitaux et d'autres facteurs sur la disponibilité du capital, les antécédents d'exploitation limités de la Société et le manque de bénéfices historiques; compétition; dépendance à l'égard de l'obtention et du maintien des approbations réglementaires, y compris l'acquisition et le renouvellement de licences fédérales, provinciales, étatiques, municipales, locales ou autres; l'évolution et les modifications des lois et réglementations, y compris une réglementation accrue des industries de la Société et des marchés financiers; les conditions économiques et financières; la volatilité des marchés des capitaux; se livrer à des activités qui pourraient être ultérieurement jugées illégales en vertu des lois nationales ou internationales; non-obtention des approbations nécessaires des actionnaires, du gouvernement ou des autorités réglementaires, y compris celle du CSE; l'incapacité à conserver, sécuriser et maintenir le personnel clé et les partenariats stratégiques, y compris, mais sans s'y limiter, les cadres, les chercheurs, les cliniciens, les clients et les fournisseurs. Ces facteurs doivent être examinés attentivement et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs de risque qui font que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimé ou prévu. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sont disponibles sur www.sedar.com. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. La Société n'a aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, même si de nouvelles informations deviennent disponibles.