May 25, 2020 10:39 ET

Marseille, le 25 mai 2020

BOURBON Corporation : retrait de la cote

Avis de radiation d’EURONEXT PARIS

CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions

BOURBON Corporation

LOCATION: Paris

NOTICE: PAR_20200522_06356_EUR

DATE: 22/05/2020

MARKET: EURONEXT PARIS

Suite au jugement du Tribunal de Commerce de Marseille, qui a prononcé en date du 29/04/2020 la

liquidation judiciaire de la société BOURBON Corporation, Euronext procédera à la radiation des actions

BOURBON Corporation d'EURONEXT PARIS.

L'adresse du liquidateur judiciaire est la suivante:

SCP BTSG

Me Marc Sénéchal

15, rue de l'Hôtel de Ville

92200 Neuilly-sur-Seine

Radiation

A partir du 22/06/2020, les actions (code ISIN FR0004548873) émises par BOURBON Corporation seront

radiées de EURONEXT PARIS.

Raison: Liquidation judiciaire

Date de radiation: 22/06/2020

Dernier jour de cotation: 08/10/2019

Libellé: BOURBON CORP.

ISIN: FR0004548873 Code Euronext: FR0004548873

Mnémonique: GBB

Pour rappel, l’ensemble des actifs et activités de BOURBON Corporation ont été cédés à la Société Phocéenne de Participations (SPP), devenu le nouvel actionnaire de Bourbon Maritime et propriétaire des marques BOURBON : https://www.bourbonoffshore.com . Pour plus d’information concernant la société BOURBON Corporation : http://bourboncorporation.fr/

CONTACT : Communication et relations investisseurs, analystes, actionnaires

(+33) 0140 138 607 / investor-relations@bourbon-online.com

Pièce jointe