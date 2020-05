May 25, 2020 12:00 ET

May 25, 2020 12:00 ET

Rueil-Malmaison, le 25 mai 2020

VINCI remporte le marché d’équipements et de travaux ferroviaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express

16,5 km de tunnels à équiper entre Pont de Sèvres et Les Ardoines

64 mois de travaux

Un contrat de 120 M€

Le groupement d’entreprises composé d’ETF (mandataire), filiale d’Eurovia, et de Mobility, filiale de VINCI Energies, a été choisi par la Société du Grand Paris pour réaliser le marché d’équipements et de travaux de voies ferrées et caténaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du réseau du Grand Paris Express.

Les travaux, d’un montant total de 120 M€, consistent à fournir et poser la voie ferrée, le profil aérien de contact et les équipements linéaires (passerelles, chemins de câbles, colonne sèche et pompes de relevage) d’un tronçon de 16,5 km en tunnel. Le projet commencera fin mai et durera 64 mois, avec une phase d’études puis de travaux à partir de mi-2021.

Ce tronçon est situé entre la future station Pont de Sèvres et la future gare Les Ardoines à l'est de Vitry-sur-Seine. Il sera relié au site de maintenance des infrastructures (SMI) de Vitry-sur-Seine pour lequel ETF réalisera, dans le cadre d’un marché attribué en janvier 2020, les voies ferrées, le profil aérien de contact et les équipements.

De Pont de Sèvres à Noisy – Champs, la ligne 15 Sud reliera au total sur 33 km, 16 gares, en 37 minutes. Elle traversera 22 communes d’une population de plus d'un million d'habitants. Sa mise en service est prévue à l’horizon 2025.

D’autres filiales du Groupe sont engagées dans la construction du réseau du Grand Paris Express, notamment les filiales de VINCI Construction pour la réalisation de tunnels et de gares de la ligne 15 Sud et pour le prolongement vers le sud de la ligne 14. Le 15 mai, la Société du Grand Paris a également attribué à un groupement piloté par VINCI Construction le premier contrat de construction de la ligne 18.

