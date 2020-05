May 25, 2020 12:06 ET

May 25, 2020 12:06 ET

MARE NOSTRUM

Résultats annuels 2019 supérieurs aux attentes

- Chiffre d’affaires en croissance de 11%

- Accélération du développement et structuration du Groupe

- Excédent Brut d’Exploitation de 3,6 M€ (+17%)

Agilité du modèle

Relais de croissance à valeur ajoutée

En millions d’euros 2019 2018 Chiffre d’affaires 164,5 148,6 Production immobilisée 1,1 0,5 Transferts de charges 3,6 4,0 Achats cons. et chg ext. -36,1 -37,1 Charges de personnel -126,7 -109,8 Impôts et taxes -2,8 -3,2 EBE 3,6 3,0 Résultat d’exploitation 2,1 1,8 Résultat financier -0,4 0 Résultat exceptionnel -0,6 0,3 Résultat net de l’ens. Consolidé 0,4 1,8 Résultat net part du Groupe 0,3 1,2

Chiffres audités

Grenoble, le 25 mai 2020 – 18h - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a clôturé son exercice 2019 avec un chiffre d’affaires 2019 de 164,5 M€ en progression de 10,7% par rapport à l’an dernier (+ 10,2% à périmètre comparable). Cette bonne dynamique est portée par une progression de l’ensemble des métiers du Groupe : Travail Temporaire à 151,1 M€ (+ 10,9%), Portage salarial & mobilité à 8,7 M€ (+ 34%), Recrutement à 2,4 M€ (+ 9%) et + 56% sur l’activité Formation à 1,7 M€ qui bénéficie des premières contributions du Groupe AT Patrimoine , acquis en novembre 2019, spécialisé dans la formation et la gestion d’employés d’immeubles.

Cette croissance de l’activité s’accompagne d’une amélioration de l’Excédent brut d’Exploitation du Groupe qui s’établit à 3,6 M€ (+ 17%). Au cours de l’exercice, le Groupe a renforcé son ancrage géographique et poursuivi la structuration de ses équipes afin d’accompagner sa croissance et préparer son introduction en Bourse. Ces développements soutenus n’empêchent pas le Résultat d’exploitation de progresser de 12% pour se porter à 2,1 M€ contre 1,8 M€ l’an passé.

Le Résultat financier revient à un niveau normatif pour s’inscrire à -0,4 M€ après avoir enregistré en 2018 un produit non récurrent.

Ainsi, le Résultat net se porte à 0,4 M€ après une charge d’impôts qui augmente mécaniquement de 1,2 M€ suite à la disparition du CICE.

Structure financière renforcée et obtention d’un PGE de 7 M€

Le succès de l’introduction en Bourse du Groupe sur Euronext Growth, le 4 décembre 2019, lui a permis de réaliser une levée de fonds de près de 8 M€ et de renforcer sa structure financière. A fin décembre 2019, la trésorerie disponible du Groupe s’élevait ainsi à 10,4 M€ ramenant l’endettement net à

4,5 M€ soit un ratio d’endettement net1 du Groupe de 23%.

Depuis le début de la crise sanitaire, le Groupe s’attache à maîtriser ses coûts, son BFR et ses investissements. Il travaille également à l’optimisation de ses charges et de sa productivité. Par ailleurs, Mare Nostrum a obtenu l’accord définitif de sept de ses banques pour l’octroi d’un Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 7 M€ qui va lui permettre de consolider sa trésorerie et d’accompagner la reprise d’activité.

Des relais de croissance à valeur ajoutée et digitalisés

Après les secteurs de la logistique et de l’agroalimentaire qui ont poursuivi leur activité pendant le confinement, le Groupe enregistre comme prévu depuis mi-avril une reprise progressive de ses activités avec ses clients BTP et l’accélération de la reprise du Travail Temporaire. Accompagnant cette montée en puissance, près de 50% des agences commerciales du Groupe sont totalement opérationnelles dans le respect des règles d’hygiène et des mesures sanitaires nécessaires à la sécurité du public et des collaborateurs. Celles-ci devraient se poursuivre en fonction de la montée en charge des plannings.

Conformément à sa stratégie de diversification, le Groupe a renforcé son offre de formation avec l’intégration du groupe AT Patrimoine et démontré son agilité avec le lancement de sa plateforme d’e-learning sur laquelle sont déjà dispensées les formations aux gestes de prévention Covid-19. Mare Nostrum va ainsi décliner l’ensemble de son catalogue de formations aux formats e-learning et formation à distance (visioconférence). Ces prestations parfaitement complémentaires à son offre en présentiel vont lui permettre de démultiplier le nombre de formations auprès de ses clients et intérimaires. En l’espace d’un mois, le Groupe a déjà formé via ce nouvel outil plus de 1 000 personnes aux gestes Covid-19 (clients, permanents et intérimaires).

La Groupe devrait également bénéficier au cours des prochains mois de la forte croissance de l’activité de sa filiale EPI Concept , dédiée aux équipements de protection individuelle (EPI). En effet, la société a complété son offre historique et propose des packs d’hygiène dédiés à la prévention Covid-19 (masques chirurgicaux, gants, produits de désinfection…) qui rencontrent une très forte demande de la part des entreprises et gardiens d’immeubles de son portefeuille clients.

A l’image de son Pôle Formation, Mare Nostrum a profité de la période pour également accélérer la digitalisation de son réseau d’agences en Travail Temporaire. La centralisation et dématérialisation des documents administratifs (relevé d’heures, contrats, paies…) va permettre d’améliorer la performance du réseau et de renforcer la traçabilité ainsi que la sécurité des missions du Groupe.

Lancement de l’application Linkeys au Portugal

Après la Suisse et la France, Mare Nostrum annonce le lancement au Portugal de Linkeys , sa solution 100% digitale dédiée au recrutement par cooptation. Ce nouveau déploiement stratégique permet au Groupe de renforcer sa communauté de « Linkers » en Europe. Par ailleurs, l’intégration de nouvelles fonctionnalités de géolocalisation et de notification vont permettre d’affiner le ciblage des offres et de renforcer la qualification des candidats proposés.

Dans un secteur des Ressources Humaines en pleine mutation, le Groupe confirme ainsi sa faculté à poursuivre son développement innovant et son agilité pour proposer de nouvelles solutions en parfaite adéquation avec les besoins de ses clients.

Fort d’une offre toujours plus agile, d’un portefeuille de plus de 6 500 clients diversifiés et d’une structure financière renforcée, Mare Nostrum démontre la résilience de son modèle et sa capacité à répondre à toutes les problématiques RH des entreprises dans cette phase de reprise d’activité. Le Groupe va poursuivre son développement proactif et confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les TPE/PME/ETI.

Prochains RDV :

27 mai 2020 – 10h : Présentation investisseurs

29 juin 2020 : Assemblée Générale

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux TPE/PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

