May 25, 2020 13:03 ET

May 25, 2020 13:03 ET

TORONTO, 25 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (Partenaires Ninepoint) a annoncé aujourd’hui certains changements indiqués ci-dessous qui sont apportés aux fonds qu’elle gère.



Fusion du Fonds équilibré amélioré Ninepoint et de la Catégorie d'actions améliorées Ninepoint

Partenaires Ninepoint propose la fusion (la fusion) du Fonds équilibré amélioré Ninepoint (le fonds en dissolution) et de la Catégorie d'actions améliorées Ninepoint (le fonds maintenu). La vente des titres du fonds en dissolution cessera immédiatement. À la suite de la fusion, les programmes de prélèvements automatiques établis pour l’achat de titres du fonds en dissolution seront transférés aux séries de titres équivalentes du fonds maintenu. Grâce à la fusion, les porteurs de titres de chaque série du fonds en dissolution recevront des titres de la même série du fonds maintenu (autre que les porteurs de titres des séries A1, F1, T et FT, qui recevront respectivement des titres des séries A, F, A et F du fonds maintenu), à raison d'un dollar pour chaque dollar détenu.

Partenaires Ninepoint sollicitera l’approbation des porteurs de titres du fonds en dissolution en ce qui concerne la fusion lors d’une assemblée extraordinaire qui aura lieu autour du 20 juillet 2020; elle sollicitera également celle de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières applicable. Le mois prochain, de plus amples renseignements concernant la fusion ainsi que les modifications proposées aux objectifs de placement du fonds maintenu (voir ci-dessous) seront envoyés aux investisseurs du fonds en dissolution qui détiennent un droit de vote. Si les approbations requises de la part des porteurs de titres et de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières concernant la fusion sont obtenues, cette fusion entrera en vigueur autour du 29 juillet 2020. Le fonds en dissolution sera liquidé dans les meilleurs délais possible suivant la fusion. Le comité d’examen indépendant a examiné la question des conflits d’intérêts éventuels liés à la fusion proposée et a fourni à Partenaires Ninepoint une décision favorable, ayant déterminé que les changements, si mis en œuvre, produiront un résultat juste et raisonnable pour le fonds en dissolution et pour le fonds maintenu.

Modifications de l’objectif et de la stratégie de placement, fin de l’option de vente avec frais d'acquisition réduits et de l’option en dollars américains, et le changement de désignation de séries de la Catégorie d'actions améliorées Ninepoint

Aujourd’hui, Partenaires Ninepoint a aussi annoncé qu’elle propose de modifier l’objectif de placement du fonds maintenu afin de permettre à celui-ci de reproduire le rendement quotidien, déduction faite des charges, de l’indice S&P 500 ou d’un indice ultérieur ou de remplacement et de fournir une protection contre les baisses grâce à l’utilisation de stratégies d’options. Si cette modification de l’objectif de placement est approuvée par les porteurs de titres, Partenaires Ninepoint ajustera les stratégies de placement afin de mettre en œuvre le nouvel objectif de placement et de changer le nom du fonds maintenu à Catégorie indicielle d’actions américaines avantage risque Ninepoint. Partenaires Ninepoint mettra aussi fin à l’option de vente avec frais d'acquisition réduits ainsi qu’à l’option d’achat en dollars américains. Les investisseurs détenant des parts achetées en vertu de l’option de vente avec frais d'acquisition réduits ne seront plus assujettis aux frais d'acquisition reportés à partir des environs du 29 juillet 2020, et les investisseurs détenant des parts achetées en vertu de l’option d’achat en dollars américains recevront les produits de rachats et les distributions en dollars canadiens à partir des environs du 29 juillet 2020.

De plus, Partenaires Ninepoint procédera au changement de désignation de certaines séries du fonds maintenu, comme décrit ci-dessous :

Séries du fonds en dissolution Séries nouvellement désignées Série A1 Série A Série T Série A Série F1 Série F Série FT Série F

La vente de titres des séries A1, T, F1 et FT cessera immédiatement et les programmes de prélèvements automatiques établis pour l’achat de titres des séries du fonds en dissolution seront transférés aux séries nouvellement désignées autour du 29 juillet 2020.

Partenaires Ninepoint sollicitera l’approbation des porteurs de titres du fonds maintenu pour la modification de l’objectif de placement de ce fonds, lors d’une assemblée extraordinaire qui aura lieu autour du 20 juillet 2020. Le mois prochain, des renseignements au sujet de la modification de l’objectif de placement du fonds maintenu seront envoyés aux investisseurs de ce fonds qui détiennent un droit de vote. Si les approbations requises de la part des porteurs de titres sont obtenues pour la modification de l’objectif de placement, le changement de la stratégie de placement, le changement de nom, la fin de l’option de vente avec frais d'acquisition réduits et de l’option d’achat en dollars américains ainsi que le changement de désignation des séries du fonds maintenu correspondants entreront en vigueur autour du 29 juillet 2020.

Conversion en fonds commun de placement alternatif, modifications de l’objectif et de la stratégie de placement, fin de l’option de vente avec frais d'acquisition réduits, changement de la devise de base et le changement de désignation de séries de la Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint

De plus, Partenaires Ninepoint a annoncé aujourd’hui qu’elle propose de modifier l’objectif de placement de la Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint afin de permettre à ce fonds de reproduire à 200 % le rendement quotidien, déduction faite des charges, de l’indice S&P 500 ou d’un indice ultérieur ou de remplacement et de fournir une protection contre les baisses grâce à l’utilisation de stratégies d’options. La Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint pourra aussi utiliser des produits dérivés, emprunter de l’argent et vendre des titres à découvert. L’exposition globale maximale aux ventes à découvert, aux emprunts d’argent et aux produits dérivés utilisés pour créer un effet de levier ne dépassera pas 300 % de la valeur liquidative du fonds calculée quotidiennement. Si la modification de l’objectif de placement est approuvée par les porteurs de titres, ce fonds commun de placement traditionnel sera converti en « fonds commun de placement alternatif » (OPC alternatif), comme défini dans le Règlement 81-102, Fonds d’investissement. Partenaires Ninepoint ajustera les stratégies de placement afin de mettre en œuvre le nouvel objectif de placement et de changer le nom de la Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint à Catégorie indicielle d’actions américaines avantage rendement Ninepoint. Parallèlement à ce changement, la Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint passera d’un fonds libellé en dollars américains à un fonds libellé en dollars canadiens. L’option de vente avec frais d'acquisition réduits ne sera plus offerte et les investisseurs détenant des parts achetées en vertu de l’option de vente avec frais d'acquisition réduits ne seront plus assujettis aux frais d'acquisition reportés à partir des environs du 29 juillet 2020. De plus, Partenaires Ninepoint procédera au changement de désignation de certaines séries de la Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint, comme décrit ci-dessous :

Séries du fonds en dissolution Séries nouvellement désignées Série AH Série A Série T Série A Série FH Série F Série FT Série F

La vente de titres des séries AH, T, FH et FT de la Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint cessera immédiatement et les programmes de prélèvements automatiques établis pour l’achat de titres des séries du fonds en dissolution seront transférés aux séries nouvellement désignées autour du 29 juillet 2020.

Partenaires Ninepoint sollicitera l’approbation des porteurs de titres de la Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint pour la modification de l’objectif de placement de ce fonds, lors d’une assemblée extraordinaire qui aura lieu autour du 20 juillet 2020. Le mois prochain, des renseignements au sujet de la modification de l’objectif de placement de la Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint seront envoyés aux investisseurs de ce fonds qui détiennent un droit de vote. Si les approbations requises de la part des porteurs de titres sont obtenues pour la modification de l’objectif de placement, le changement de la stratégie de placement, le changement de nom, la fin de l’option de vente avec frais d'acquisition réduits, le changement de la devise de base, ainsi que le changement de désignation des séries de la Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint correspondants entreront en vigueur autour du 29 juillet 2020.

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements non traditionnels au Canada. Elle supervise environ 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant les contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions nord-américaines, des actions mondiales, des actifs réels et des revenus alternatifs.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com ou communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Questions relatives aux ventes :

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com