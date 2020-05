May 25, 2020 16:08 ET

May 25, 2020 16:08 ET

OTTAWA, 25 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Congrès du travail du Canada (CTC) se réjouit de l’annonce faite aujourd’hui par le Premier ministre du Canada d’accorder aux travailleuses et travailleurs de tout le pays 10 jours de congé de maladie payés.



« L’annonce d’aujourd’hui signifie que le personnel de première ligne ne sera plus contraint de choisir entre leur travail et leur santé », déclare Hassan Yussuff, président du CTC. « En ce moment, il est d’une extrême importance que chaque travailleuse et travailleur exposé à la COVID-19 puisse se mettre en quarantaine sans crainte de perte de salaire. »

Les syndicats du Canada revendiquent une augmentation du nombre de jours de congé de maladie payés depuis des années. Partout au pays, les congés de maladie imposés ne sont généralement pas payés pour la plupart des travailleurs, incitant beaucoup d’entre eux à travailler pendant qu’ils sont malades. La propagation rapide de la COVID-19 a attiré l’attention sur cette question.

Des congés de maladie payés garantis permettront aux travailleuses et travailleurs de s’autoisoler sans se demander comment ils réussiront à payer leurs factures, et permettra ainsi de ralentir la propagation du virus. Depuis le début de la crise de COVID-19, les appels à un congé de maladie payé se multipliaient de la part du mouvement syndical et du NPD. L’annonce d’aujourd’hui est le fruit d’une collaboration entre le gouvernement libéral et l’opposition néo-démocrate.

« Il est réjouissant de constater que le Parlement se concentre sur les travailleuses et travailleurs canadiens pendant cette crise », indique M. Yussuff. « Nous tenons à féliciter le Premier ministre Justin Trudeau et le chef du NPD Jagmeet Singh d’être parvenus à un accord sur une question importante. »

Les syndicats du Canada se pencheront sur la façon dont cette annonce sera mise en œuvre et continueront de soulever des questions qui touchent les travailleuses et travailleurs pendant cette crise et une fois que la reprise sera amorcée.

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias, CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426