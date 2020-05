COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE A ROUVERT 80 % DE SES CENTRES EN EUROPE ET COMPTE ATTEINDRE 90 % D’ICI 10 JOURS

Paris, le 26 mai 2020

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce aujourd’hui avoir rouvert la plupart de ses centres en Europe.

Depuis le début du mois de mai, les mesures restrictives mises en place pour contenir la propagation de la Covid-19 ont été progressivement assouplies dans tous les pays où Klépierre est présente (pour plus de détails se référer au tableau page 2), permettant ainsi la réouverture graduelle de ses centres.

Ainsi, 86 % des centres du Groupe sont désormais ouverts, soit 80 % de la valeur de son portefeuille, en part du Groupe. Ce taux est appelé à augmenter dans les semaines à venir avec la réouverture :

Des centres portugais le 1 er juin 2020 ;

juin 2020 ; Des centres situés dans les régions de Barcelone et Madrid le 8 juin 2020 ; et

Des centres de la région parisienne dont la surface est supérieure à 40 000 m².

Dans certaines régions comme la France, l’Italie, l’Ibérie, l’Allemagne des restrictions sont encore en vigueur pour certaines activités comme les restaurants et les cinémas, ce qui représente moins de 5% des loyers du Groupe sur une base annuelle.

Dans ce contexte, le Groupe a mis en place toutes les mesures nécessaires à la reprise de ses activités tout en garantissant la protection de son personnel et des visiteurs grâce à des protocoles sanitaires strictes.

Klépierre continuera de suivre l’évolution de la situation et informera le marché, dès que nécessaire.





Pays Date de réouverture des centres France–Belgique 11 mai 2020(a) Italie 18 mai 2020 Norvège Sont restés ouverts Suède Sont restés ouverts Danemark 11 mai 2020 Espagne 25 mai 2020(b) Portugal Attendue le 1er juin 2020 République tchèque 11 mai 2020 Pologne 4 mai 2020 Turquie 11 mai 2020 Pays-Bas Sont restés ouverts Allemagne 28 avril 2020

(a) Sauf les centres de la région parisienne dont la surface est supérieure à 40 000 m²

(b) Sauf les centres situés dans les régions de Barcelone et Madrid dont la réouverture est prévue le 8 juin



AGENDA 7 juillet 2020 Détachement du solde du dividende 9 juillet 2020 Paiement du solde du dividende 29 juillet 2020 Résultats du premier semestre 2020 (après bourse) contacts relations investisseurs contacts presse Hubert d’Aillières, Group Head of Investor Relations and Financial Communication

+33 (0)1 40 67 51 37 – hubert.daillieres@klepierre.com

Mengxing Zhang, IR Officer

+33 (0)1 40 67 53 05 – mengxing.zhang@klepierre.com

Paul Logerot, IR Officer

+33 (1) 40 67 53 02 – paul.logerot@klepierre.com Hélène Salmon, Group Head of Corporate and Internal Communications

+33 (0)1 40 67 55 16 – helene.salmon@klepierre.com

Delphine Granier, Taddeo

+33 (0)6 33 05 48 50 – teamklepierre@taddeo.fr

