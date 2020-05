May 26, 2020 01:00 ET

28 % des patients recevant le cénobamate en traitement adjuvant ont rapporté un arrêt des crises (zéro crise) pendant la phase de maintenance de l'étude, contre 9 % des patients recevant le placebo1



De plus, les résultats intermédiaires d’une étude de phase 3 sur la sécurité d’emploi et la tolérance du cénobamate en traitement adjuvant ont été publiés dans la revue Epilepsia2

Le rapport intermédiaire rapporte un taux de rétention élevé, 83 % à six mois de traitement, et indique que le cénobamate en traitement adjuvant a été généralement bien toléré chez les adultes souffrant de crises d'épilepsie focales non contrôlées2

ZOUG, Suisse, 26 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arvelle Therapeutics, une société biopharmaceutique émergente, spécialisée dans les traitements innovants pour les patients souffrant de troubles du SNC, a annoncé aujourd'hui la publication d'un essai clinique clé (étude 013) dans Neurology, le journal officiel de l'American Academy of Neurology (AAN - Académie américaine de neurologie). Les données présentées suggèrent qu'une proportion significativement plus élevée d'adultes souffrant de crises d'épilepsie focales non contrôlées a présenté un arrêt des crises (zéro crise) (28 % par rapport à 9 % ; p=0,0001) pendant la phase de maintenance lorsqu'ils recevaient le cénobamate en traitement adjuvant par rapport au placebo.1 En outre, les résultats intermédiaires d'une étude de phase 3 en cours évaluant la sécurité d’emploi et la tolérance du cénobamate en traitement adjuvant chez 1 339 adultes souffrant de crises d'épilepsie focales non contrôlées (étude 021) ont été publiés dans Epilepsia, le journal officiel de l'International League Against Epilepsy (ILAE - Ligue internationale contre l'épilepsie). Ce rapport intermédiaire a rapporté un taux de rétention élevé de 83 % à 6 mois de traitement et, dans cette étude, le cénobamate en traitement adjuvant était généralement bien toléré.

Publication de l'étude 013 dans Neurology

Dans cet essai multicentrique, randomisé, en double aveugle, contrôlé versus placebo, 222 patients adultes souffrant de crises d'épilepsie focales non contrôlées par 1 à 3 médicaments anti-crises (médicaments antiépileptiques - AED) ont été randomisés pour recevoir une dose quotidienne de placebo ou de 200 mg de cénobamate afin d' étudier son efficacité et sa tolérance pendant une période de traitement en double aveugle de 12 semaines, incluant une phase de titration de 6 semaines et une phase de maintenance de 6 semaines. Les patients participant à l'étude présentaient, en moyenne, 6,5 crises par mois. Les principaux résultats de l'étude étaient une réduction significativement plus importante de la fréquence médiane des crises avec le cénobamate par rapport au placebo (56 % versus 22 % ; p<0,0001), et un taux significativement plus élevé de patients présentant une réduction de 50 % ou plus de la fréquence des crises pendant la période en double aveugle dans le groupe recevant le cénobamate par rapport au groupe recevant le placebo (50 % versus 22 % ; p<0,0001). De plus, lors d’analyses post-hoc de la phase de maintenance, des taux significativement plus élevés de patients atteignant une réduction des crises ≥75 % (39 % versus 21 % ; p=0,0019), ≥90 % (34 % versus 9 % ; p<0,0001) et 100 % (c’est-à-dire zéro crise) (28 % versus 9 %, p=0,0001) ont été rapportés dans le groupe recevant le cénobamate par rapport au groupe recevant le placebo.1

Les événements indésirables liés au traitement (EILT) rapportés chez plus de 10 % des patients dans l'un ou l'autre des groupes (cénobamate versus placebo) incluaient la somnolence (22 % versus 12 %), les sensations vertigineuses (22 % versus 17 %), les maux de tête (12 % versus 13 %), les nausées (12 % versus 5 %) et la fatigue (11 % versus 6 %). Dans cette étude, les taux d'arrêt du traitement chez les patients randomisés étaient similaires dans les groupes recevant le cénobamate (n=11, 10 %) et le placebo (n=10, 9 %).1

À propos des résultats de l'étude, Ilise Lombardo MD, co-fondatrice et directrice médicale chez Arvelle Therapeutics, a déclaré : « Cet essai représente une avancée importante dans le développement du cénobamate pour les patients adultes souffrant de crises d'épilepsie focales et sa publication dans Neurology vient renforcer l'ensemble des données étayant l'efficacité et la tolérance du cénobamate. Les résultats de cette étude suggèrent que le cénobamate pourrait offrir une option de traitement supplémentaire aux patients adultes qui continuent à souffrir de crises d'épilepsie focales malgré l'utilisation des traitements disponibles. »

Rapport intermédiaire de l'étude de phase 3 de tolérance (étude 021) publié dans Epilepsia

Parallèlement à la publication dans Neurology, un rapport intermédiaire de l'étude de phase 3 en ouvert en cours, évaluant la sécurité d’emploi et la tolérance du cénobamate en traitement adjuvant chez 1 339 adultes souffrant de crises d'épilepsie focales non contrôlées, a été publié dans Epilepsia. Dans cette analyse intermédiaire, aucun nouveau signal de tolérance n'a été identifié lorsque le cénobamate était utilisé comme traitement adjuvant. De plus, un taux de rétention élevé de 83 % a été observé à 6 mois de traitement et aucun cas de syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)) n'a été signalé.2

À propos du rapport publié dans Epilepsia, Ilise Lombardo a déclaré : « De nombreuses personnes souffrant d'épilepsie cessent de prendre leurs médicaments anti-crises en raison d'effets secondaires intolérables ou d'un manque d'efficacité. Le taux de rétention élevé de 83 % observé dans cette analyse intermédiaire signifie que davantage de personnes pourraient bénéficier du cénobamate. Les taux de rétention sont un indicateur des résultats cliniques globaux, servant de mesure indirecte combinant efficacité et tolérance au cours du temps.3 Il est également rassurant de constater qu'aucun cas de syndrome DRESS ne s'est produit, suggérant que l'initiation d'un traitement adjuvant avec le cénobamate à faible dose et un schéma de titration simple et lent pourraient minimiser le risque de DRESS. »

« Ces deux études suggèrent que le cénobamate pourrait jouer un rôle important dans la diminution du fardeau que subit un nombre important de patients épileptiques dont les crises persistent malgré le recours aux traitements disponibles. Ces résultats sont très encourageants pour de nombreux patients souffrant de crises d'épilepsie focales », a-t-elle ajouté.

En mars 2020, Arvelle a annoncé l'acceptation par l'Agence européenne des médicaments (EMA) de la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le cénobamate comme traitement en association des crises d’épilepsie focales chez les adultes souffrant d'épilepsie. Cette validation de l'AMM confirme que la demande d'Arvelle est complète et marque le début du processus d'évaluation du cénobamate.

On estime à six millions le nombre de personnes atteintes d'épilepsie en Europe3 et environ 40 % des patients adultes atteints d'épilepsie focale ne sont pas libres de crises malgré un traitement adéquat avec deux médicaments anti-crises.4

Pour plus d’informations sur l'essai publié dans Neurology, veuillez cliquer ici .

Pour plus d’informations sur l'essai publié dans Epilepsia, veuillez cliquer ici .

À propos de l'étude 013 (NCT01397968)1

L'étude 013 est une étude multicentrique, en double aveugle, randomisée et contrôlée versus placebo visant à évaluer la tolérance et l'efficacité du cénobamate 200 mg en tant que traitement adjuvant chez les adultes (âgés de 18 à 65 ans) souffrant de crises d'épilepsie focales (partielles) non contrôlées. Dans cette étude, 222 patients ont été randomisés (113 ont reçu le cénobamate et 109 ont reçu le placebo) et 90 % d'entre eux, à la fois dans le groupe recevant le traitement et le groupe recevant le placebo, ont terminé la période de traitement en double aveugle. Les patients devaient être traités par 1 à 3 médicaments anti-crises à doses stables pendant au moins 12 semaines avant la randomisation et ont continué à prendre ces médicaments anti-crises concomitants à doses stables pendant la période de traitement en double aveugle.

Le critère d'évaluation principal de l'étude était la variation en pourcentage de la fréquence médiane des crises par période de 28 jours (par rapport à l’inclusion) pendant le traitement en double aveugle.

À propos de l'étude 021 (NCT02535091)2

L'étude 021 est une étude multicentrique, internationale, en ouvert, de phase 3 évaluant la sécurité d’emploi et la tolérance du cénobamate en traitement en association chez les adultes (de 18 à 70 ans) souffrant de crises d’épilepsie focales non contrôlées (partielles), prenant au moins un médicaments anti-crises. Le cénobamate était initié à une dose de 12,5 mg/jour et augmenté par intervalles de 2 semaines pour atteindre 25, 50, 100 et 200 mg/jour. Puis des augmentations jusqu’à 400 mg/jour par paliers bi-hebdomadaires de 50 mg/jour étaient autorisées. Cette étude est actuellement en cours et les résultats publiés ne constituent que des résultats intermédiaires. Cette étude de phase 3 ainsi que les résultats d’autres études en ouvert complémentaires fourniront des données supplémentaires sur le profil de tolérance à long terme du cénobamate lorsqu'il est utilisé comme traitement en association chez les patients atteints d'épilepsie focale non contrôlée.

À propos d'Arvelle Therapeutics

Arvelle Therapeutics est une société biopharmaceutique émergente dont la mission est d'apporter des solutions innovantes aux patients souffrant de troubles du SNC. Arvelle est responsable du développement et de la commercialisation sur le marché européen du cénobamate, un médicaments anti-crises expérimental. Arvelle, dont le siège social est situé en Suisse, a reçu un financement de démarrage de 207,8 millions de dollars, l'un des plus importants engagements de financement initial pour une société biopharmaceutique européenne, avec des investissements d'un consortium mondial comprenant NovaQuest Capital Management, BRV Capital Management, LSP, H.I.G. BioHealth Partners, Andera Partners, F-Prime Capital et KB Investments. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse http://Arvelletx.com

À propos du cénobamate

Le cénobamate a été découvert par SK Biopharmaceuticals et SK life science. Il s'agit d'un nouveau médicaments anti-crises approuvé par la FDA (Food and Drug Administration) pour le traitement des crises d’épilepsie partielles (focales) chez les adultes. Le cénobamate a été approuvé aux États-Unis où il est commercialisé sous la marque XCOPRI®. Début 2019, SK Biopharmaceuticals a conclu un accord de licence exclusif avec Arvelle Therapeutics afin de développer et de commercialiser le cénobamate en Europe.

Le cénobamate est doté d’un double mécanisme d'action unique et complémentaire : améliorant les courants inhibiteurs par le biais de la modulation des récepteurs GABA A, en se liant à un site diffèrent de celui des benzodiazépines, et réduisant les courants excitateurs en inhibant le courant sodique persistant et en renforçant l'état inactivé des canaux sodiques voltage-dépendants.

Des données à long terme sur le cénobamate seront obtenues au travers des phases d'extension en ouvert des essais cliniques en double aveugle, contrôlés contre placebo, ainsi que de l’étude en ouvert de phase 3 évaluant sa tolérance chez des adultes souffrant de crises d’épilepsie focales. En outre, le cénobamate est actuellement évalué dans le cadre d'un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé versus placebo, visant à déterminer sa tolérance et son efficacité en traitement en association chez des patients souffrant de crises généralisées tonico-cloniques primaires (NCT03678753).

Références :

