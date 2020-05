May 26, 2020 02:00 ET

May 26, 2020 02:00 ET

GENT, Belgien, May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, ein transformatives Unternehmen im Bereich Lebensmittel- und Pflanzenschutz, hat heute bekannt gegeben, dass es von der Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) eine Forschungsförderung in Höhe von 1,6 Millionen Euro erhält. Die Förderung wird über drei Jahre laufen und soll die schnellere Entwicklung von kostengünstigen mikrobiellen Zellfabriken für die industrielle Produktion einer neuen Generation von proteinbasierten biologischen Pflanzenschutzmitteln von Biotalys ermöglichen.



Hilde Revets, CSO von Biotalys, kommentiert: „Die Förderung ermöglicht uns den Aufbau einer proprietären und hochmodernen Toolbox für mikrobielle Produktionssysteme, die speziell auf hohe Proteinproduktionsvolumen ausgelegt sind, eine wichtige Komponente der F&E-Engine von Biotalys. Es besteht ein wachsender Bedarf an sicheren, wirksamen und kosteneffizienten biologischen Pflanzenschutzmitteln. Durch die Entwicklung einer Hochleistungs-Produktionsplattform ist Biotalys ideal aufgestellt, um diesem Bedarf nachzukommen. Wir danken VLAIO für ihr fortwährendes Engagement bei der Förderung von Unternehmergeist und Innovation in Belgien.“

Patrice Sellès, CEO von Biotalys, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass VLAIO unsere bahnbrechende Forschung im Bereich sicherer und nachhaltiger biologischer Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis anerkennt. Mit konstant hoher Wirksamkeit werden unsere Produkte Landwirte dabei unterstützen, ihre Erträge zu schützen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Die Förderung ermöglicht es uns, eine leistungsstarke und kosteneffiziente Produktionsplattform zu entwickeln. Für Biotalys ist dies ein entscheidender Schritt in Richtung einer nachhaltigen und sicheren Zukunft der Lebensmittelversorgung.“

