May 26, 2020 02:00 ET

GAND, Belgique, 26 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, une entreprise de transformation alimentaire et de protection des cultures et des aliments, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une subvention de recherche de 1,6 million d'euros de la part de Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO). Cette subvention s'étalera sur trois ans et soutiendra le développement accéléré d'usines cellulaires microbiennes rentables pour la production industrielle d'une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines de Biotalys.



Dans ses commentaires, Hilde Revets, CSO de Biotalys, a déclaré : « Ce financement nous permettra de développer une boîte à outils exclusive et à la pointe de la technologie de systèmes de production microbienne, spécialement conçue pour atteindre des niveaux élevés de production de protéines, un composant essentiel du moteur de R&D de Biotalys. Il existe une demande croissante de biocontrôles sûrs, efficaces et compatibles avec les prix. La création d'une telle plateforme de production à haute performance positionne Biotalys de manière unique pour répondre à ce besoin. Nous tenons à remercier VLAIO pour son engagement continu à soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation en Belgique. »

Patrice Sellès, PDG de Biotalys, a déclaré : « Nous sommes ravis que VLAIO reconnaisse notre avancée scientifique ayant permis de découvrir et de développer des biocontrôles sûrs et durables à base de protéines avec une efficacité élevée et constante, dans le but d'aider les agriculteurs à protéger les rendements et à réduire le gaspillage alimentaire. Cette subvention nous permettra de continuer à développer une plateforme de production puissante et rentable. Il s'agit d'une étape essentielle pour Biotalys, visant à façonner l'avenir d'un approvisionnement alimentaire durable et sûr. »

À propos de Biotalys